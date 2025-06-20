С наследием Ротенберга прощаются в Питере! СКА уехал с самой большой арены мира и готовится к ребрендингу

В реальности, кажется, возвращение СКА в Ледовый связано с нежеланием нового руководства платит огромную аренду за огромную арену. Кроме того, сокращение бюджета коснется издержек на маркетинг. А без серьезной работы со зрителем собирать 20+ тысяч болельщиков на каждый матч почти нереально. Все идет к тому, что обновленный СКА, каким бы ни был его фирменный стиль, станет куда более скромной командой. Как по составу, так и по медийной составляющей. Как бы сейчас парадоксально это ни звучало, в Питере еще могут добрым словом вспомнить Ротенберга. Разумеется, не как тренера, а как менеджера, который умел дать шоу…