С наследием Ротенберга прощаются в Питере! СКА уехал с самой большой арены мира и готовится к ребрендингу

С того момента, как Игорь Ларионов провел первую пресс-конференцию в качестве главного тренера СКА, прошло уже две недели. С тех пор мы не узнали ни о помощниках Профессора в питерском клубе, ни о новичках. СКА — один из самых пассивных клубов на трансферном рынке. Доносятся разве что слухи о том, кто из потенциальных новичков сорвался у петербуржцев. А это, начиная с Зака Фукале и Тревора Мерфи, и заканчивая Александром Хмелевским.
Кроме того, поговаривают, что на стоп поставлены планировавшиеся расставания с игроками. Так под вопросом оказался трансфер Никиты Зайцева в «Трактор». А единственные переходы с участием СКА — это возвращения из аренды вратаря Сергея Иванова и форварда Андрея Чивилева. Тогда как Евгения Волохина, по некоторым данным находившимся в скрытой аренде из СКА в «Сочи», вдруг продали в «Спартак», а Дмитрия Бучельникова — в ЦСКА, хотя его пребывание в «Витязе» тоже считалось временным. Как это возможно?
То, что уже экс-партнеры СКА нарушают джентльменские договоренности по скрытой аренде, которая в КХЛ де-юре запрещена, связывают с фигурой Романа Ротенберга. Точнее, с его отсутствием в структуре СКА на той или иной должности. Именно на фигуре экс-тренера «армейцев» были завязаны понятийные сделки. Вот и потенциальные новички, все как один, должны были прийти «под Ротенберга». Но с увольнением Романа Борисовича все они сорвались. Впрочем, на этом перемены в СКА не закончились. Кажется, в Санкт-Петербурге пытаются стереть все следы присутствия свергнутого хоккейного принца.
Ротенберга уволили не только с поста главного тренера, но и с других должностей. А ведь он был зампредседателя совета директоров, то есть вторым человеком в клубе. Но если учесть, что Александр Медведев помимо СКА руководил еще футбольным и баскетбольным клубом, времени на погружение в хоккейные дела у него не было. Соответственно, Ротенберг рулил и главной командой, и коммерческими делами, и даже академией. Теперь эти должности распределены между руководителями разных подразделений. И все они пытаются вымарать имя Ротенберга из истории.
Самое показательное заявление нового руководство СКА — это грядущий ребрендинг клуба. Пока неизвестно, какого масштаба будут перемены, но очевидно, что петербуржцы хотят начать новую жизнь. В спешке сделать все, чтобы СКА больше не ассоциировался со временем, когда им в той или иной степени рулил Ротенберг. Главное, чтобы придуманный на коленке фирменный стиль не отбросил «армейцев» на десятилетие-другое назад.
Но самая громкая новость последних недель — это возвращение СКА в Ледовый дворец. С одной стороны, это тоже уход от эпохи Ротенберга, ведь именно при Романе Борисовиче «армейцы» перебрались на «СКА-Арену». Именно Ротенберг гордо заявлял о том, что в Северной столице теперь есть самая большая арена в мире, а его команда собирает на ней аншлаги и бьет рекорды. Ради того, чтобы СКА всякий раз показывал запредельные цифры посещаемости, в Питере считали не проданные билеты, а всех, кто находится на стадионе во время игры: уборщиц, сотрудников клуба, журналистов…
С другой стороны, и сам Ротенберг возвращал СКА с нового 20-тысячника на привычный и более уютный Ледовый. Официальной причиной тогда называлась пожароопасность нового стадиона. Тогда как в кулуарах говорили о том, что Ротенберг попросту не хочет играть на арене, которую построил Тимченко. Учитывая их закулисные воины, в это можно было легко поверить. В итоге, правда, СКА все-таки вернулся на «СКА-Арену», но уже по ходу минувшего сезона. Как бы ни противился уже бывший босс петербуржцев, он не мог допустить, чтобы самая большая арена мира, где на экскурсии был Владимир Путин, проставила без дела. Теперь поиграть с огнем решило новое руководство СКА.
«На заседании решено, что домашние матчи с сезона-2025/26 команда будет проводить в Ледовом дворце. Решение обусловлено низкой транспортной доступностью “СКА-Арены” в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро “Парк Победы” в июне этого года. Возвращение СКА в Ледовый дворец упростит болельщикам посещение игр. Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина», — говорится в заявлении петербургского клуба.
В реальности, кажется, возвращение СКА в Ледовый связано с нежеланием нового руководства платит огромную аренду за огромную арену. Кроме того, сокращение бюджета коснется издержек на маркетинг. А без серьезной работы со зрителем собирать 20+ тысяч болельщиков на каждый матч почти нереально. Все идет к тому, что обновленный СКА, каким бы ни был его фирменный стиль, станет куда более скромной командой. Как по составу, так и по медийной составляющей. Как бы сейчас парадоксально это ни звучало, в Питере еще могут добрым словом вспомнить Ротенберга. Разумеется, не как тренера, а как менеджера, который умел дать шоу…
…А пока Ротенберг дает шоу на Петербургском международном экономическом форуме. Играя за команду «Политика», он забросил две шайбы в ворота соперников из «Бизнеса». Команда Ротенберга победила, а бывший рулевой СКА стал лучшим бомбардиром мини-турнира. Символично, что игра прошла на «СКА-Арене», а после ее окончания также уволенный из питерского клуба Александр Медведев пожаловался на качество льда. Параллельно с этим в СМИ, удивительно синхронно, выступил ряд экспертов. Все они, как один, от Максима Сушинского до Леонида Вайсфельда, восхваляли эпоху Ротенберга в СКА и удивлялись его отставке. Кажется, все самое интересное ждет нас впереди. Ведь борьба за власть — это всегда захватывающе.
Автор: Дмитрий Ерыкалов