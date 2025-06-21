Радулов станет лицом «Локомотива». Потеря Никитина не ударит по Ярославлю

Итак, уход Игоря Никитина из «Локомотива» и теперь уже официальное подписание им пятилетнего контракта с ЦСКА стали одной из главных — если не самой главной — новостей межсезонья. Вместе с Никитиным ушли его помощники, включая Дмитрия Юшкевича, а в тренерский штаб вовсю полетели камни и обвинения в предательстве, а также другие эмоциональные высказывания. Я уже объяснял, почему так делать не нужно и как правильно провожать человека, принёсшего городу долгожданный Кубок Гагарина и выполнившего свою миссию от и до.