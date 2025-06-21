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Радулов станет лицом «Локомотива». Потеря Никитина не ударит по Ярославлю

Железнодорожники сохранили практически весь чемпионский костяк.

Источник: Чемпионат.com

Итак, уход Игоря Никитина из «Локомотива» и теперь уже официальное подписание им пятилетнего контракта с ЦСКА стали одной из главных — если не самой главной — новостей межсезонья. Вместе с Никитиным ушли его помощники, включая Дмитрия Юшкевича, а в тренерский штаб вовсю полетели камни и обвинения в предательстве, а также другие эмоциональные высказывания. Я уже объяснял, почему так делать не нужно и как правильно провожать человека, принёсшего городу долгожданный Кубок Гагарина и выполнившего свою миссию от и до.

Более того, порой приходилось читать, что, дескать, Игорь Валерьевич оставил после себя руины, а команда после его ухода рассыпается словно карточный домик. Это не просто большое заблуждение, но и откровенная ложь. Никитин оставил в Ярославле слаженный и функционирующий механизм, никого, кроме тренеров, в столицу с собой не забрал, а уж найти новой тренерский штаб — прерогатива руководства ярославского клуба. Опять же, данную ситуацию мы достаточно подробно разбирали: с вероятностью в 90% в «Локомотиве» будет работать иностранный специалист.

Если же возвращаться к руководству, то нельзя не отметить грамотную и слаженную работу президента железнодорожников Юрия Яковлева и генерального менеджера Юрия Лукина. Людей, к слову, максимально непубличных и даже закрытых, однако это уже отдельная история.

Так вот, Яковлев и Лукин переподписали контракты практически со всеми ведущими хоккеистами: остались защитники Береглазов, Рафиков, Черепанов, талантливый Ульев, нападающие Алексеев, Берёзкин, Никулин, Фрейз. А ведь сколько разговоров и слухов ходило! Но, как видите, с ключевыми людьми удалось договориться.

Да, есть и потери: Симашев и Бут отправились покорять «Юту» в НХЛ, Герната ждут во многих топ-клубах КХЛ, а с Паником решено не продлевать соглашение. Однако это не критичные расставания, особенно на фоне сохранения чемпионского костяка.

Особняком стоит продление контракта ещё на сезон с Александром Радуловым. Напомним, у «Локомотива» как у чемпиона, помимо официальных окладов, учитываемых в потолке зарплат, есть возможность выплачивать хоккеистам повышенные бонусы. В том числе поэтому со звёздным форвардом получилось договориться.

Именно Радулов станет лицом «Локомотива» в новом сезоне. Кто-то скажет: «Так ведь он им и был». Безусловно, но всё-таки фигура системного и требовательного главного тренера в лице Игоря Никитина стояла особняком. Теперь же самому Радулову вполне по силам стать едва ли не играющим тренером и уж точно важно выдать сезон не хуже предыдущего.

Особняком будет стоять коммуникация Радулова с новым тренерским штабом. Александр давным-давно знаком с Никитиным, а вот, скажем, с каким-нибудь канадцем или американцем из АХЛ или НХЛ придётся находить общий язык и помогать с адаптацией.

Огромный плюс Радулова в том, что он умеет работать и на льду, и в раздевалке, являясь настоящим сгустком нескончаемой энергии. Так что переживать болельщикам железнодорожников точно не стоит. С таким лидером и харизматичным игроком коллектив на части явно не развалится. Возможно, станет даже ещё более сплочённым.