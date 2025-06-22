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Стало известно, где продолжит карьеру Ротенберг

Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг является кандидатом на пост наставника ярославского «Локомотива». Об этом сообщает AllHockeyRu.

Источник: РИА "Новости"

Источник утверждает, что руководство клуба планирует привлечь Ротенберга не только к основной команде, но и всей вертикали, включая молодежь.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2−4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным. Напомним, лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

21 мая ярославский клуб стал победителем Кубка Гагарина сезона-2024/25. В финальной серии команда одолела челябинский «Трактор» в пяти матчах — 4−1.