Где будет играть Кузнецов? Кого выгонит СКА? Насколько беднее станет «Салават»? Инсайды от Хайруллина

1. На минувшей неделе ЦСКА официально объявил о назначении нового главного тренера — им ожидаемо стал Игорь Никитин. Большая часть тренерского штаба перешла из «Локомотива» вместе с ним: помощниками Никитина будут Дмитрий Юшкевич, тренер по вратарям Рашит Давыдов и тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков, а также оставшийся от прежнего штаба Александр Попов. Пока официально об этом не объявлено, но в ближайшее время ассистентом Никитина в ЦСКА должен стать и Антон Курьянов. На этом штаб будет собран окончательно.
2. ЦСКА уже вовсю ведет селекционную работу на следующий сезон, и некоторые важные приобретения еще впереди. Пока же главные трансферы армейцы оформили с «Витязем», выкупив у загибающегося подмосковного клуба защитника Джереми Роя (компенсация — около 90 миллионов рублей) и нападающего Дмитрия Бучельникова (около 40). Насколько это поможет «Витязю», пока непонятно — новых спонсоров на данный момент у клуба не появилось.
3. Еще одним новичком ЦСКА стал белорусский защитник Владислав Еременко, который пропустил вторую половину минувшего сезона из-за тяжелой травмы. «Магнитка» не стала сохранять права на игрока, дав ему возможность выбрать новый клуб самому. По информации «СЭ», зарплата Еременко составит 20 миллионов рублей в год.
4. Словацкий защитник Мартин Гернат давно дал понять, что не останется в «Локомотиве» и намерен попробовать свои силы в Северной Америке, но ближе к концу июня решил, что готов рассматривать предложения из КХЛ. Боролся за Герната «Авангард», но в итоге омичи отказались от идеи пригласить словака. А вот ЦСКА поборется за игрока, который может уехать за океан, и попробует переубедить его.
5. Платежная ведомость «Авангарда» и так будет забита под завязку, так что отказ от Герната выглядит логично. Оборону омичей должен пополнить опытнейший Вячеслав Войнов, который по истечении контракта покинул «Торпедо». Состояние здоровья двукратного обладателя Кубка Стэнли в последних сезонах вызывало сомнения, но Ги Буше наверняка найдет ему применение.
6. В истории с Дмитрием Рашевским точка пока не поставлена, но, по информации «СЭ», форвард все-таки должен сменить московское «Динамо» на «Авангард». Бело-голубые повторили квалификационное предложение омичей, по которому Рашевский должен получить 195 миллионов рублей за три года. Но в итоге все-таки велика вероятность, что форвард продолжит карьеру в Омске. По нашей информации, клубы договорились о трансфере Рашевского за сумму около 120 миллионов рублей. Претендовала на игрока и «Магнитка», но сам Дмитрий выбрал вариант с «Авангардом».
7. Еще один мощнейший трансфер омичей — подписание на три года нападающего Александра Волкова, выдавшего отличный сезон в минском «Динамо». Битва за форварда была ожесточенной — на него претендовали почти все топы, в том числе прямые конкуренты «Авангарда» по Восточной конференции из Казани и Челябинска. Но омичи сделали лучшее предложение — 70 миллионов рублей в год плюс очень весомые бонусы. Атака «Авангарда» уже впечатляет, а ведь это еще не все трансферы — после 1 июля стоит ожидать переходов Потуральски и Костина.
8. Не забывают в Омске и об усилении обороны — на два года подписан Артем Блажиевский, который был важной частью «Трактора». В следующем сезоне его зарплата составит 40 миллионов рублей в год, а в сезоне-2026/27 — 55. Учитывая подписание Блэкера и Войнова, оборона «Авангарда» кажется чересчур возрастной, но наличие молодых Чистякова и Гуляева уравновешивает баланс между опытом и молодостью.
9. «Трактор» не смог сохранить в команде основного вратаря Зака Фукале, который перешел в минское «Динамо», и оперативно нашел ему замену. Крис Дригер в минувшем сезоне играл в АХЛ и выглядел не слишком уверенно, но ведь и Фукале не был лучшим вратарем этой лиги перед отъездом в Россию. Контракт у Дригера очень солидный — 70 миллионов рублей в год, но и вариантов у «Трактора» было немного. Важным следующий сезон станет и для Сергея Мыльникова, который засиделся за спиной Фукале — в 26 лет пора выходить на первый план.
10. Генменеджера «Трактора» Алексея Волкова можно назвать одним из главных триумфаторов минувшего сезона — почти все его подписания попали в цель. Но один трансфер текущего межсезонья пока не укладывается в голове — челябинцы подписали на два сезона со средней зарплатой в 55 миллионов рублей в год нападающего Егора Коршкова. Прошлый сезон в «Ак Барсе» он откровенно провалил, выпав из состава по ходу плей-офф, но при этом по зарплате практически не просел. Челябинцам нужно искать замену Максиму Шабанову и, возможно, Виталию Кравцову — Коршков в этом точно не помощник.
11. Кравцов пока не определился с тем, где продолжит карьеру, а вот Шабанов уже договорился о контракте на один год с «Филадельфией». Выбор кажется вполне адекватным — состав «Флайерз» не забит доверху звездами, а в команде есть много россиян (Матвей Мичков, Егор Замула, Иван Федотов), которые помогут Шабанову адаптироваться в незнакомой стране. Сомнения вызывает только кандидатура главного тренера — при Рике Токкете в «Ванкувере» зачах Андрей Кузьменко, да и в целом в прямолинейном хоккее специалиста техничным игрокам непросто. Но уровень мастерства и таланта у Шабанова такой, что ему вряд ли что-то способно помешать.
12. То же самое когда-то можно было сказать и про Евгения Кузнецова, который на пике был одним из лучших хоккеистов мира. Но сохранить мотивацию после 30 лет ему не удалось, и до сих пор непонятно, где и продолжит ли вообще карьеру бывший форвард «Вашингтона» и СКА. В «Ак Барсе» рассматривали кандидатуру Евгения, но в итоге отказались от этого варианта из-за неспортивных проблем хоккеиста, о которых стало известно в течение прошедшего сезона. Возможно, к идее подписания Кузнецова еще вернутся, но должны быть гарантии, что проблемы с дисциплиной в прошлом.
13. Пока «Ак Барс» не сделал ни одного трансфера и только теряет. Сохранить Артема Галимова и Илью Сафонова было очень важно, но новички необходимы, а на дворе конец июня — свободных агентов все меньше, время уходит. Надо будет что-то делать с вратарской линией: Амир Мифтахов не принял предложение казанцев и уезжает в «Каролину». До Нового года Мифтахов был одним из лучших в лиге, но затем что-то сломалось. Талант голкипера не вызывает сомнений, и странно, что в Казани не предпринимали больших усилий, чтобы оставить его. Учитывая то, что Тимур Билялов восстановится после операции только к самому старту сезона, у «Ак Барса» возникла вратарская проблема. Да и не только вратарская.
14. А вот «Адмирал», кажется, определился с основным вратарем на следующий сезон. Клуб из Владивостока выкупил (по информации «СЭ», за 10 миллионов рублей) права на словака Адама Хуску и подписал с ним контракт на один год. Последний сезон он провел в швейцарском «Лугано», где сыграл всего 18 матчей. В КХЛ Хуска был неплох, но выдержит ли он 68-матчевый марафон с длительными перелетами?
15. СКА выкупал у «Югры» талантливого вратаря Евгения Волохина и отдал в «Сочи» в прошлое межсезонье, но в Санкт-Петербург Волохин не возвращается — его приобрел «Спартак». По информации «СЭ», сумма выкупа составила 25 миллионов рублей, что для экономного «Спартака» очень прилично. Значит, на Волохина рассчитывают в будущем — да он и в следующем сезоне способен переиграть кого-то из тандема Загидулин — Николаев. Вот только агенты почему-то забивают вратарю голову поездкой в «Монреаль», активно рекламируя ее в своих соцсетях. Характер у Волохина не самый простой — он считает, что уже сейчас чуть ли не лучше всех в лиге, но это еще предстоит доказать. А витать в облаках с мечтой о «Монреале» — глупо.
16. Московское «Динамо» продолжает собирать состав на следующий сезон и чуть ли не первым среди топ-клубов сделало это процентов на 95. Рафик Якубов поставил на легионеров, которые уже адаптированы к КХЛ — Классон поиграл за ЦСКА, а Броссо за «Куньлунь» и «Амур». Главными звездами команды они точно не станут, но это качественные игроки, которые не должны упасть ниже определенного уровня.
17. Нападающий Максим Мамин стойко ассоциируется с ЦСКА — из армейского клуба он уезжал только в систему «Флориды». Но в 30 лет настало время покинуть родной клуб, тем более прошлый сезон под руководством Ильи Воробьева в ЦСКА не задался. В «Динамо» Мамин подписал очень приличный контракт на два сезона с зарплатой в 60 миллионов рублей в год. Ожидания — соответствующие.
18. В СКА готовится первый трансфер, который ожидали сразу после назначения новым главным тренером Игоря Ларионова. Его сын Игорь Ларионов-младший в ближайшее время должен подписать однолетний контракт с армейцами. При всем скепсисе и неминуемых разговорах о блате, игровой интеллект и мастерство у Ларионова есть. Если добавить к этому боевитость и универсальность, из него мог бы вырасти действительно классный хоккеист. Но вряд ли какие-то недостатки помешают ему получить место в верхних звеньях СКА.
19. Сокращение расходов СКА, о котором объявило новое руководство клуба, неизбежно приведет к расставанию с некоторыми дорогостоящими игроками. Не хочет видеть в составе большое количество ветеранов и Ларионов. По моей информации, на трансфер выставлены защитники Артем Земченок, Никита Зайцев, Андрей Педан, нападающие Сергей Толчинский, Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Павел Дедунов. Претендентов наверняка будет предостаточно, а вот на вход кандидатов куда меньше: защитник Егор Савиков, нападающие Андрей Локтионов и Николай Голдобин. Впрочем, за Савикова и Голдобина придется отдать «Спартаку» что-то очень существенное.
20. «Амур» почти целый месяц межсезонья выжидал, отметившись лишь парой не самых заметных трансферов, но все-таки показал, что хабаровский клуб рано списывать. Заплатив «Витязю» 50 миллионов рублей, «Амур» выкупил вратаря Максима Дорожко и нападающего Матвея Заседу, которые должны занять ведущие роли в команде. Дорожко станет основным вратарем, а Заседа получит место в топ-6. В «Витязе» за 27 матчей он забил 10 голов и при такой средней результативности воспитанник «Амура» может выдать хороший полноценный сезон.
21. Американский нападающий Дерек Барак должен был оказаться в СКА, но после смены руководства в армейском клубе этот вариант перестал быть актуальным. В итоге Барака подписала «Магнитка», причем на вполне адекватные деньги — 45 миллионов рублей в год. Еще одним новичком магнитогорцев может стать Ник Петан, который провел противоречивый сезон за «Ак Барс» — в плей-офф канадец не реализовал слишком много моментов. Но в целом «Магнитка» становится сильнее — из потерь можно выделить только уехавшего за океан Юрова.
22. Несмотря на большой успех в минувшем сезоне, «Салават Юлаев» становится беднее — по информации «СЭ», в предстоящем сезоне уфимцы могут рассчитывать на зарплатный бюджет в размере 475 миллионов рублей. Это пол зарплат, минимальная сумма, разрешенная КХЛ. Не думаю, что «Салават» сразу станет аутсайдером — есть пример той же «Северстали», которая чувствует себя вполне уверенно при таком бюджете. Но сохранить Ремпала или Ливо теперь будет нереально. Очень жаль, но теперь Виктору Козлову придется работать в новых реалиях. Если раньше у него было хотя бы одно звено звезд, то теперь, похоже, придется обойтись одним Хмелевским.
23. Придется «Салавату» расставаться и с ведущим защитником Динаром Хафизуллиным. Его контракт в 42 миллиона рублей в год — слишком тяжелый для уфимцев, и представителям игрока предложено искать ему новый клуб. А вот Григория Панина сохранили.
Артур Хайруллин