Где будет играть Кузнецов? Кого выгонит СКА? Насколько беднее станет «Салават»? Инсайды от Хайруллина

13. Пока «Ак Барс» не сделал ни одного трансфера и только теряет. Сохранить Артема Галимова и Илью Сафонова было очень важно, но новички необходимы, а на дворе конец июня — свободных агентов все меньше, время уходит. Надо будет что-то делать с вратарской линией: Амир Мифтахов не принял предложение казанцев и уезжает в «Каролину». До Нового года Мифтахов был одним из лучших в лиге, но затем что-то сломалось. Талант голкипера не вызывает сомнений, и странно, что в Казани не предпринимали больших усилий, чтобы оставить его. Учитывая то, что Тимур Билялов восстановится после операции только к самому старту сезона, у «Ак Барса» возникла вратарская проблема. Да и не только вратарская.