Продали четырёх игроков за сутки и опубликовали грустный пост. «Витязь» уже не спасти?

Так что на вмешательство региона в «Витязе» рассчитывать не могли. Через несколько часов после известия об уходе из клуба Дорожко и Заседы в телеграм-канале подмосковного клуба был опубликован трогательный пост с видео под песню «Ты меня не забывай» в исполнении Валерия Леонтьева. Пост подписан словами: «Что бы ни было и что бы кто ни говорил — мы помним и ценим и будем помнить и ценить всю без остатка, без года 30-летнюю историю нашего клуба. Нашего “Витязя”!