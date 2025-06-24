У «Салавата Юлаева» впереди трудные времена. Что ждет Уфу в новом сезоне КХЛ?

Тотальная экономия в Уфе и урезание финансирования начали сказываться не только на высокооплачиваемых иностранцах, но и на отечественных хоккеистах. Уже объявлено о расставании с защитником Михаилом Науменковым. Туманны перспективы ещё одного игрока обороны — Динара Хафизуллина. Его действующий ещё год контракт с зарплатой в 42 млн рублей вряд ли вписывается в планы руководства. Опять же, просто так человека на улицу не выгнать, поэтому нужно искать устраивающие обе стороны варианты. Как, например, в случае с капитаном Григорием Паниным, выходившим на рынок неограниченно свободных агентов и в итоге сумевшим договориться о новом однолетнем контракте. На большие деньги рассчитывать уже не приходилось: опытный игрок сам всё прекрасно понимал.