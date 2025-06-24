В сезоне-2025/2026 в КХЛ будет повторён антирекорд лиги по числу участников

В сезоне-2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге будет повторён антирекорд лиги по числу участников. В ближайшем сезоне КХЛ примут участие 22 команды. Ранее лига объявила, что подмосковный «Витязь» исключён из состава участников на следующий сезон. КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами из-за финансовых проблем.