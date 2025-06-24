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В сезоне-2025/2026 в КХЛ будет повторён антирекорд лиги по числу участников

В сезоне-2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге будет повторён антирекорд лиги по числу участников.

Источник: Чемпионат.com

В сезоне-2025/2026 в Континентальной хоккейной лиге будет повторён антирекорд лиги по числу участников. В ближайшем сезоне КХЛ примут участие 22 команды. Ранее лига объявила, что подмосковный «Витязь» исключён из состава участников на следующий сезон. КХЛ запретила «Витязю» регистрировать контракты с новыми хоккеистами из-за финансовых проблем.

Также 22 участника в КХЛ было в сезоне-2022/2023. Наибольшее количество участников было зафиксировано в сезоне-2016/2017. В том сезоне в Континентальной хоккейной лиге приняли участие 29 клубов.

КХЛ рассмотрит перевод «Лады» из Восточной в Западную конференцию после снятия «Витязя».