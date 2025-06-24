В «Ладе» назвали плюс возможного перевода клуба в Западную конференцию КХЛ

«В принципе, мы готовы к такому переходу, думали об этом. А по расходам посмотрим, наверное, они должны будут уменьшиться — на один перелёт на Дальний Восток меньше будет. Календарь, думаю, у лиги готов, все просто ждали, как разрешится ситуация с “Витязем”, — цитирует Харламова ТАСС.