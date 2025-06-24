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В «Ладе» назвали плюс возможного перевода клуба в Западную конференцию КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил, что возможный перевод тольяттинского клуба в Западную конференцию КХЛ должен помочь уменьшить расходы клуба на перелёты.

Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Лады» Александр Харламов заявил, что возможный перевод тольяттинского клуба в Западную конференцию КХЛ должен помочь уменьшить расходы клуба на перелёты. К такому шагу лига может прибегнуть после того, как стало известно, что подмосковный «Витязь» не сыграет в чемпионате сезона-2025/2026.

«В принципе, мы готовы к такому переходу, думали об этом. А по расходам посмотрим, наверное, они должны будут уменьшиться — на один перелёт на Дальний Восток меньше будет. Календарь, думаю, у лиги готов, все просто ждали, как разрешится ситуация с “Витязем”, — цитирует Харламова ТАСС.

В прошлом сезоне «Лада» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.