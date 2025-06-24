«Ак Барс» отказался от Кузнецова и выбрал странного канадца. В Казани знают, что делают?

Не стал «Ак Барс» бороться и за Максима Дорожко. Казанцы в принципе не посчитали нужным участвовать в распродаже от «Витязя». Не будет теперь в Татарстане и Евгения Кузнецова. На этот трансфер наложили вето на уровне высших функционеров «Татнефти», посчитав недопустимым приглашать игрока по этическим и религиозным соображениям. Все знают о проблемах Кузнецова, и контракт с ним — это русская рулетка, и всё же по чистому мастерству он до сих пор хорош, креатив Евгения команде Анвара Гатиятулина точно пригодился бы. Особенно с учётом того, что не приедут в Казань ни Максим Джиошвили, ни Шелдон Ремпалл, ни Роман Горбунов. Есть проблемы в переговорах по контрактам с Алексеем Пустозёровым и Семёном Тереховым, скорее всего, не будет в клубе Эрика О’Делла, на паузе переговоры с Алексеем Марченко и Даниилом Журавлёвым… С таким подходом о далёком походе в плей-офф только мечтать.