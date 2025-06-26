СКА изгнал Ротенберга и не совершил ни одного трансфера. Первым новичком будет сын Ларионова?

Как проводят межсезонье топ-клубы КХЛ? «Авангард» усиливает оборону Артемом Блажиевским и Вячеславом Войновым. «Автомобилист» забирает из Омска лучшего снайпера в истории «ястребов» Рида Буше. «Динамо» работает на легионерском рынке, забирая Классона и Броссо. Действующие обладатели Кубка Гагарина подписали канадского защитника Мака Холлоуэлла и вернули из-за океана Даниила Мисюля. Никита Коротков и Дерек Барак — улов чемпионов позапрошлого сезона. «Трактор» нашел замены Заку Фукале и Стивену Кэмпферу, а также дал новый шанс Егору Коршкову. В конце концов, ЦСКА стал главным выгодоприобретателем проблем «Витязя» и перед закрытием подмосковного клуба разжился его лидерами Дмитрием Бучельниковым и Дереком Роем.
Мы никого не пропустили? Или прошли мимо чьей-то трансферной политики? Тишина пока в двух клубах — «Ак Барсе» и СКА. Но тишина бывает разной. Казанцы сделали несколько важных шагов. Для начала продлили контракт со своим ведущим форвардом Артемом Галимовым. Следом решили контрактные вопросы с двумя нападающими, которые в прошлом сезоне разочаровали: Семен Кошелев поехал во Владивосток, а Егор Коршков, как было сказано выше, высадился в Челябинске. Так Марат Валиуллин высвободил для своего клуба около 100 миллионов рублей. По сообщениям инсайдеров, часть от этой суммы пойдет на яркого канадца из АХЛ Брендона Байро.
А что же СКА? И вот тут начинается самое интересное. На 26 июня на сайте КХЛ в графе «пришли» значатся Сергей Иванов и Андрей Чивилев. Вот только это не трансферы СКА, а вернувшиеся из аренды игроки, которые провели минувший сезон в «Сочи» и «Витязе» соответственно. Покинули СКА, в свою очередь, Захар Бардаков, Арсений Грицюк, Александр Никишин и Иван Демидов. Все они отправились за океан, а об их уходе из питерского клуба было известно еще при прошлом руководстве. А вот после отставки Романа Ротенберга с поста не только главного тренера, но и зампредседателя совета директоров «армейцев», СКА не сделал ни одного шага на трансферном рынке.
При этом слухов вокруг СКА, где сменилось не только руководство, но и, похоже, вектор развития, хватает. Не так давно появилась информация, что из петербургского клуба могут уйти защитники Андрей Педан и Никита Зайцев, а также нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов и Павел Дедунов. Следом коллеги из «Спорт-экспресса» дополнили свою же новость еще двумя фамилиями защитника Артема Земченка и нападающего Сергея Толчинского. Отметим, что все они обладают действующими контрактами. А ведь есть еще Илья Карпухин и Артемий Плешков, находящиеся в статусе ограниченно свободных агентов.
Расторгнуть контракты с дорогими игроками, которые не входят в планы Игоря Ларионова — план руководства «армейцев», взявшего курс на сокращение бюджета. От рядя возрастных игроков СКА и правда стоит отказаться. Но когда читаешь, кто может прийти им на смену, волосы встают дыбом. Хотя поначалу в отношении петербуржцев назывались вполне интересные фамилии вроде Николя Голдобина и Андрея Локтионова. Правда, уже тогда бросалось в глаза, что оба потенциальных «армейца» имеют тесную связь с главным тренером СКА. Оба были клиентами Ларионова, пока тот вел агентскую деятельность. Локтионова Профессор и вовсе считает своим главным учеником.
Очевидно, что одной из главных трансферных целей СКА в это межсезонье должен стать атакующий защитник. После отъезда Никишина в НХЛ синяя линия в Петербурге осиротела. Еще до увольнения Ротенберга у «армейцев» была договоренность о переходе самого результативного защитника прошлого сезона Тревора Мерфи. Однако нет Ротенберга — нет и Мерфи. Уже после смены руководства мелькали фамилии Адама Кленденинга, который по занятному стечению обстоятельств является клиентом того самого агентства, где работал Ларионов, а также Бреннан Менелл.
Несмотря на то, что Кленденинг выглядит как протекция знакомого игрока, он давно в объективе топ-клубов КХЛ. Менелл хоть и сдал в минувшем сезоне, но все еще является классным атакующим защитником. А вот фамилия другого игрока обороны из Северной Америки шокирует. Речь о Маркусе Филлипсе. Еще год назад приезд этого защитника в Нижний Новгород из чемпионата Венгрии вызвало непонимание. Но одно дело защитник для «Торпедо», а другое дело — для СКА. В 58 матчах за волжан он набрал 13 очков — это точно не та статистика, которая должна привести к столь резкому карьерному росту. Кроме как лобби Ларионова с неизвестными мотивами интерес к Филлипсу не объяснить.
Помимо Филиппса со питерскими «армейцами» связывают и другого легионера из «Торпедо» — Бобби Линча. У него, правда, статус ОСА и права все еще принадлежат нижегородцам. Готовы ли петербуржцы еще и платить за среднего легионера — вопрос открытый. А вот Игоря Ларионова-младшего «Торпедо» сохранять не стало, хотя имело полное право. В том, что сын Профессора, досрочно ставший неограниченно свободным агентом, станет первым новичком СКА в это межсезонье, почти никто не сомневается. Ларионов II, когда-то сыгравший за «СКА-Неву» пару матчей, теперь едет в главную команду Петербурга. Получил бы он такое предложение, не будь отца на должности главного тренера? Вопрос риторический. Это во многом характеризует новый этап в истории питерского хоккея. Если вы думали, что после Ротенберга хуже уже не будет — пристегнитесь.
Дмитрий Ерыкалов