СКА изгнал Ротенберга и не совершил ни одного трансфера. Первым новичком будет сын Ларионова?

А что же СКА? И вот тут начинается самое интересное. На 26 июня на сайте КХЛ в графе «пришли» значатся Сергей Иванов и Андрей Чивилев. Вот только это не трансферы СКА, а вернувшиеся из аренды игроки, которые провели минувший сезон в «Сочи» и «Витязе» соответственно. Покинули СКА, в свою очередь, Захар Бардаков, Арсений Грицюк, Александр Никишин и Иван Демидов. Все они отправились за океан, а об их уходе из питерского клуба было известно еще при прошлом руководстве. А вот после отставки Романа Ротенберга с поста не только главного тренера, но и зампредседателя совета директоров «армейцев», СКА не сделал ни одного шага на трансферном рынке.