Обладатель Кубка Гагарина Данила Квартальнов стал игроком «Нефтехимика»

В сезоне-2024/2025 Квартальнов выступал в ВХЛ за «Юнисон-Москва» и «Динамо» Санкт-Петербург — в общей сложности 70 матчей и 28 (11+17) очков. В КХЛ Квартальнов провёл 196 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».