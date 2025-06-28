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Обладатель Кубка Гагарина Данила Квартальнов стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» подписал двусторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Данилой Квартальновым.

Источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» подписал двусторонний контракт сроком на один сезон с нападающим Данилой Квартальновым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2024/2025 Квартальнов выступал в ВХЛ за «Юнисон-Москва» и «Динамо» Санкт-Петербург — в общей сложности 70 матчей и 28 (11+17) очков. В КХЛ Квартальнов провёл 196 матчей и набрал 33 (9+24) очка, в 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».

Напомним, нижнекамский клуб занял девятое место в Восточной конференции КХЛ, всего на два очка отстав от восьмого места в турнирной таблице, дающего право на участие в Кубке Гагарина.