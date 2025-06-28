Губернатор Самарской области — о «Ладе»: проблем с финансированием у команды не будет

«Ждём, чтобы команда показывала красивый хоккей. Чтобы вся хоккейная вертикаль работала в единой связке. Чтобы талантливые молодые люди, которые хотят заниматься этим видом спорта, получали соответствующие возможности в Тольятти и Самаре. Соответственно, пятилетнее партнёрство с “Полипластом” говорит о том, что у команд не будет проблем с финансированием. Туда пришёл сильный управленческий штаб — руководители и тренеры.