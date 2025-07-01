«Локомотив» сохранил Радулова и других звезд: уменьшил им контракты и не превысил потолок зарплат. Как это возможно?

Сохранить костяк после успешного сезона — крайне непростая задача. Денежные запросы любого хоккеиста команды-чемпиона всегда будут расти. Это связано с активным интересом со стороны других организаций. В «Локомотиве» же обошлось без больших потерь — недавно ярославцы продлили контракты почти со всеми игроками. Исключения — нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев, уехавшие в Северную Америку, и словацкий оборонец Мартин Гернат.
При этом новые соглашения вышли гораздо дешевле — оклады значительно уменьшились в сравнении с минувшим сезоном. Как же менеджменту железнодорожников это удалось?
Не зная тонкости регламента, можно сразу подумать про «конверты». В реальности же все дело в чемпионских премиях. С их помощью чемпионы легально снижают платежную ведомость, выплачивая ими часть будущего контракта. Эти деньги не учитываются под потолком зарплат в 900 миллионов рублей. Такая легальная и проверенная схема помогает не просто уменьшать цифры в ведомости, а еще и делать более выгодные предложения по сравнению с конкурентами.
Ярославцы продлили контракт с защитниками Алексеем Береглазовым, Рушаном Рафиковым и Никитой Черепановым (все — на два года), а также с форвардами Егором Суриным, Денисом Алексеевым (оба — на два года), Александром Радуловым, Байроном Фрэзом, Степаном Никулиным и Максимом Березкиным (все — на один год).
Некоторые из них были близки к уходу из «Локомотива». Но лазейка с выплатой премий позволила не только не растерять драгоценные кадры, но и освободить место под потолком для новичков. «Локомотив» уже пополнили защитники Даниил Мисюль и Мак Холлоуэлл. Последнего взяли вместо Мартина Герната, который внезапно передумал уезжать в НХЛ. Словака можно было и сохранить, но его замена была найдена еще до начала плей-офф.
Также ярославцы переподписали соглашение с нападающим Максимом Шалуновым. Форвард заработает в новом сезоне 55 миллионов вместо 85 — он согласился на это благодаря премии за Кубок Гагарина. Правда, количество таких понижений ограничено регламентом — не больше трех.
Вполне логично, что при таком раскладе у ЦСКА было меньше шансов выцепить из «Локомотива» игроков, которые смогут помочь Игорю Никитину в его втором заходе в армейский клуб. Красно-синие вели охоту за чемпионами и были серьезными претендентами на неограниченно свободных агентов — Рафикова, Береглазова. Искали мощные усиления и «Ак Барс» с «Авангардом».
Без премий «Локомотиву» пришлось бы найти под потолком минимум 100−150 миллионов, чтобы сохранить всех. Сейчас же есть возможность провести еще пару сделок под нового главного тренера. Тем более что у клуба остались три незакрытые легионерские вакансии.
Теперь болельщиков «Локомотива» должна беспокоить лишь кандидатура нового главного тренера. Не каждый сумеет правильно распорядиться такими мощными ресурсами. Главное — не затянуть с выбором.
Однако ближайшее будущее клуба внушает оптимизм, и можно утверждать уже сейчас — у «Локомотива» есть хорошие шансы на еще один Кубок Гагарина. И дело не только в «багаже Никитина», о котором раньше часто говорили применительно к ЦСКА.