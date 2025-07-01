«Локомотив» сохранил Радулова и других звезд: уменьшил им контракты и не превысил потолок зарплат. Как это возможно?

Некоторые из них были близки к уходу из «Локомотива». Но лазейка с выплатой премий позволила не только не растерять драгоценные кадры, но и освободить место под потолком для новичков. «Локомотив» уже пополнили защитники Даниил Мисюль и Мак Холлоуэлл. Последнего взяли вместо Мартина Герната, который внезапно передумал уезжать в НХЛ. Словака можно было и сохранить, но его замена была найдена еще до начала плей-офф.