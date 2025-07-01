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Хоккеисты ЦСКА перед новым сезоном КХЛ сыграют с московским «Динамо»

В рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хоккеисты ЦСКА проведут товарищеский матч против столичного клуба «Динамо». Об этом сообщил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Источник: Sport24

«Тут все стандартно. Сбор начинается 1 августа, готовимся в Минске, там же товарищеская игра с минским “Динамо”. Мы возвращаемся, потом товарищеская игра с московским “Динамо” и Кубок мэра. Вся подготовка занимает месяц, поэтому все достаточно просто.

Здесь просто такова специфика московского региона. В «Локомотиве» есть шикарная база, созданы все условия, чтобы никуда не ездить, все очень комфортно. В Москве же трафик, его нельзя не учитывать, поэтому намного проще куда-то выехать, чтобы сосредоточиться на работе", — цитирует Никитина ТАСС.