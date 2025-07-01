Хоккеисты ЦСКА перед новым сезоном КХЛ сыграют с московским «Динамо»

Здесь просто такова специфика московского региона. В «Локомотиве» есть шикарная база, созданы все условия, чтобы никуда не ездить, все очень комфортно. В Москве же трафик, его нельзя не учитывать, поэтому намного проще куда-то выехать, чтобы сосредоточиться на работе", — цитирует Никитина ТАСС.