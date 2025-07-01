ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином

Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодежном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона 2017/18 он играл в североамериканских лигах, в том числе в системах клубов НХЛ «Оттава Сенаторз» и «Юта». Всего в НХЛ Соколов провел 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка.