Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином

25-летний форвард Егор Соколов, на счету которого 13 матчей в НХЛ, заключил однолетний контракт с армейцами.

Источник: Соцсети

ЦСКА заключил однолетний контракт с российским форвардом Егором Соколовым. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Ранее армейский клуб получил права на 25-летнего нападающего в рамках обмена с «Автомобилистом».

Соколов начал заниматься хоккеем в Екатеринбурге, затем на юниорском и молодежном уровне выступал за челябинский «Трактор». С сезона 2017/18 он играл в североамериканских лигах, в том числе в системах клубов НХЛ «Оттава Сенаторз» и «Юта». Всего в НХЛ Соколов провел 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Соколов в 2020 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».