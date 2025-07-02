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«Ак Барс» пополнил состав Калинюком и Биро

«Ак Барс» подписал контракты с канадцами Калинюком и Биро.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» на официальном сайте объявил о подписании контрактов с канадскими игроками Уайаттом Калинюком и Брэндоном Биро.

Соглашения с 28-летним защитником Калинюком и 27-летним нападающим Биро рассчитаны до конца сезона-2025/26.

«Я изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, потому что хотел перейти сюда. Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани все на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок», — сказал Калинюк.

«Я много слышал о КХЛ, знаю, что здесь отличный уровень хоккея, и рад, что перешел в одну из сильнейших команд лиги. Все отмечают, как “Ак Барс” относится к игрокам и создает отличные условия. Знаю, что в городе любят клуб и команда много значит для болельщиков», — отметил Биро.

В минувшем сезоне Калинюк выступал в Финской хоккейной лиге в составе «Пеликанс» из Лахти. В 66 матчах защитник набрал 36 очков (10 голов +26 передач). Ранее в НХЛ он провел 26 матчей за «Чикаго Блэкхокс», в которых отметился 9 очками (4+5). Биро провел сезон-2024/25 в фарм-клубе команды НХЛ «Сиэтл Кракен» в Американской хоккейной лиге, где на его счету 61 матч и 36 очков (7+29). В НХЛ он играл в «Баффало Сейбрз» и за шесть встреч забросил две шайбы.