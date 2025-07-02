«Ак Барс» пополнил состав Калинюком и Биро

«Я изучал КХЛ последние несколько месяцев, следил за матчами и командами, потому что хотел перейти сюда. Лично знаю многих игроков в лиге, и все мне говорили, что в Казани все на высшем уровне. Очень рад, что подписал контракт с одной из сильнейших команд, которая каждый год ставит перед собой задачу завоевать кубок», — сказал Калинюк.