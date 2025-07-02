Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА

Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на пять лет. Помимо Курьянова, в тренерский штаб армейцев вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.