Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу ЦСКА

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Антон Курьянов присоединился к тренерскому штабу Игоря Никитина в ЦСКА, сообщается на сайте московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 42-летним специалистом рассчитан на пять лет. Помимо Курьянова, в тренерский штаб армейцев вошли старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов и тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков.
Курьянов работал с Никитиным в ярославском «Локомотиве», выигравшим регулярный чемпионат КХЛ и Кубок Гагарина в сезоне-2024/25. С 2018 по 2024 год специалист входил в тренерский штаб омского «Авангарда».
В период игровой карьеры Курьянов, воспитанник омского хоккея, играл за новосибирскую «Сибирь», «Авангард», челябинский «Трактор», ханты-мансийскую «Югру» и чешский «Кладно». В составе сборной России в 2009 году стал чемпионом мира.
В минувшем сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» (2−4 в серии).