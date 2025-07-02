В «Сочи» сменилось руководство. Что теперь будет с самым южным клубом КХЛ

В «Сочи» случилась революция. Клуб покинул Сергей Воропаев, а его место занял известный в прошлом игрок Игорь Григоренко. Будь команда чуть популярней в стране, об этом говорили бы очень много, ведь случилось важное событие. Представьте, что Игорь Есмантович покинул ЦСКА, а Юрий Яковлев — «Локомотив». Так вот в южном клубе случилось нечто подобное.
Бывший директор Воропаев появился в хоккее неожиданно. Человек не из хоккея вдруг стал приходить на игры КХЛ, общаться с руководством (на заре существования КХЛ он недолгое время занимал пост вице-президента лиги). История его появления — это отдельная часть главы книги про КХЛ, когда-нибудь такую напишут.
Потом Воропаев оказался в «Сочи». Да так развернулся, что как-то несколько лет назад выяснилось, что он чуть ли не единственный владелец клуба, который сам решает, кого назначать или увольнять. Причем, насколько я слышал, узнали об этом совершенно случайно.
Да, «Сочи» в последнее время считался неофициальным фарм-клубом СКА. И это действительно было так. Не по документам, а по духу. Но такое положение вещей было не всегда. У сочинцев были периоды, когда они вообще не имели никакого отношения к питерскому клубу, да и в последнем сезоне влияние армейцев на менеджмент команды было минимальным. Не забывайте, что «Сочи» неофициально перешел под СКА не из-за того, что клубам так захотелось. Денег не было, а питерцы через свои связи решали финансовые вопросы.
Сейчас «Сочи» — заведомый аутсайдер турнира, теряющий шансы на выход в плей-офф сразу после первого матча. Но ведь так было не всегда. Клуб в первые сезоны либо выходил в плей-офф, либо серьезно боролся за попадание в восьмерку. Но проблемы с финансированием все изменили.
Правда, и в лучшие спортивные сезоны «Сочи» называли хоккейной «Барселоной». Не из-за стиля игры, а потому, что там платили зарплату два раза в год, как в испанском клубе (возможно, это «Реал», у богатых свои причуды). Деньги находили на начало сезона, а с октября копились долги, которые отдавали весной. Во время чемпионата хоккеистам давали минимальную зарплату, чтобы они не шли жаловаться в лигу.
«Сочи» никогда не был успешным проектом при Воропаеве, а более или менее стабильное финансовое положение было лишь в последние сезоны, когда в клуб пришел генеральный директор Сергей Новиков и навел порядок в документах. Хотя бы рекламу стали продавать, а, например, знаменитый летний предсезонный турнир вообще приносил доход. Но все равно сочинцы едва-едва попадали в пол зарплат.
В этом сезоне Воропаев вообще решил стать самостоятельным, лично договариваться со спонсорами и быть полностью независимым ни от кого. Но его владение «Сочи» хоть и было документально оформлено, однако не гарантировало будущее команды. У бывшего генерального директора нет своих личных средств, чтобы содержать клуб, а потенциальные спонсоры не захотели иметь с ним дело.
Конечно, удивляет, что его заменил Игорь Григоренко. Должность генерального директора — это не совсем то, на что мог рассчитывать бывший хоккеист. Но кажется, что его поставили как человека, которому будут доверять. Григоренко прекрасно понимает, стоит ли тот или иной хоккеист денег, что предлагают менеджеры. Он отлично знает, на что команде стоит тратить средства, а на что — нет. Решит некоторые вопросы, которые прежнему директору считались неважными. Например, в прошлом сезоне весь персонал клуба (сервисмены, медицинский персонал) внезапно лишили клубного питания. То есть команду кормили, но только хоккеистов. Это совсем не мелочь, как может показаться, так как зарплаты сотрудников и спортсменов совершенно разные.
Конечно, Григоренко совсем «сырой», и теперь у него возникнет много вопросов, которые он даже не знает, как решать. Но ему подскажут, если он окружит себя правильными людьми. Насколько известно, новый генеральный директор пока не собирается ничего менять в спортивной части клуба. Тренеры, игроки и менеджеры остаются на своих местах. Да и сейчас нет смысла что-то перестраивать.
Алексей Шевченко