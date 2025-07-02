В «Сочи» сменилось руководство. Что теперь будет с самым южным клубом КХЛ

Конечно, удивляет, что его заменил Игорь Григоренко. Должность генерального директора — это не совсем то, на что мог рассчитывать бывший хоккеист. Но кажется, что его поставили как человека, которому будут доверять. Григоренко прекрасно понимает, стоит ли тот или иной хоккеист денег, что предлагают менеджеры. Он отлично знает, на что команде стоит тратить средства, а на что — нет. Решит некоторые вопросы, которые прежнему директору считались неважными. Например, в прошлом сезоне весь персонал клуба (сервисмены, медицинский персонал) внезапно лишили клубного питания. То есть команду кормили, но только хоккеистов. Это совсем не мелочь, как может показаться, так как зарплаты сотрудников и спортсменов совершенно разные.