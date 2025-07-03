Суперзвезда из России едет в Америку! Теперь Нью-Йорк — русский город?

«Мне сложно увидеть его переход в НХЛ плавным. И это не из-за недостатка мастерства у Шабанова — он очень талантливый игрок, — но есть объективная разница между тем, как оборона играет в КХЛ и НХЛ. В НХЛ намного сложнее обнаружить свободное пространство. Ставка на то, чтобы ускользнуть от опеки соперника, — это не та тактика, которая приносит успех. Шабанов избегает тесной опеки как чумы. На уровне КХЛ это работает. Но в НХЛ у него не будет роскоши иметь возможность быстро вращаться, чтобы повернуться спиной к защитнику и обнаружить пространство для розыгрыша. Защитники в НХЛ действуют более агрессивно, — приводит его слова портал Broad Street Hockey.



Но есть шанс, что его мастерство и скорость перекроют его физические недостатки. Шабанов такой, какой он есть, он очень быстр и техничен, он любит продвигать шайбу через центр. Он может действовать в роли плеймейкера по периметру, у него есть видение площадки и навыки передач. Однако сейчас мы смотрим на игрока, который может застрять в стенах, что является рецептом катастрофы с его габаритами. Это ситуация подобна карьере Никиты Гусева — игрока, который слишком хорош для КХЛ, но не имеющего стиля в НХЛ».