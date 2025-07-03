Суперзвезда из России едет в Америку! Теперь Нью-Йорк — русский город?

Максим Шабанов продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий и один из самых ярких прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение рассчитано на один год. Кэпхит 24-летнего форварда на сезон-2025/26 составит 975 тысяч долларов.
По данным портала PuckPedia, условия контракта Шабанова выглядят следующим образом:
- базовая зарплата до вычета налогов — 877,5 тысяч долларов;
- подписной бонус — 97,5 тысяч долларов, их хоккеист получит гарантированно;
- первый максимальный бонус за выступление — 1 миллион долларов;
- второй максимальный бонус за выступление — 2,5 млн долларов;
- минимальная зарплата при переводе игрока в АХЛ по условиям двустороннего соглашения — 85 тысяч долларов.
Максим Шабанов являлся, пожалуй, главным и самым желанным активом среди свободных агентов во всей Европе. На российского форварда претендовало множество клубов НХЛ. Среди них, по данным Кевина Уикса, кроме «Айлендерс» были «Нью-Йорк Рейнджерс», «Юта Мамонт» и «Филадельфия Флайерз». К слову, именно «летчики» считались едва ли не основным вариантом продолжения карьеры для Шабанова: о потенциальном сотрудничестве звездного россиянина с командой, за которую выступает Матвей Мичков, шли активные разговоры на протяжении последних нескольких месяцев.
Однако воспитанник челябинского «Трактора» принял решение отправиться на Лонг-Айленд и стать игроком «островитян». Как утверждает журналист Стефан Рознер, освещающий дела клуба, те «шли с “Рейнджерс” и “Флайерз” ноздря в ноздрю» в споре за Шабанова. При этом газета New York Post сообщала про интерес «Айлендерс» к Максиму еще в октябре прошлого года.
«Айлс» уже второе межсезонье подряд выигрывают борьбу за вожделенного форварда из России, который является главным объектом внимания среди свободных агентов-европейцев. Прошлым летом клуб из Нью-Йорка таким же образом договорился о контракте новичка с еще одним Максимом — воспитанником московского «Спартака» Цыплаковым.
Тот, к слову, в прошедшем и дебютном для себя сезоне в НХЛ набрал 35 очков (10 голов и 25 передач) в 77 матчах. В настоящее время Цыплаков и его сторона еще ведут переговоры с «Айлендерс» о новом контракте. Примечательно, что делами Шабанова и Цыплакова занимается одно и то же агентство.
Нью-Йорк для русских?
С каждым сезоном Нью-Йорк становится все более богатым на число российских хоккеистов на карте НХЛ. Например, в стане «Рейнджерс» главными звездами клуба являются голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. Этим летом к «синерубашечникам» присоединился Владислав Гавриков — после открытия рынка свободных агентов российский защитник подписал со знаменитым и богатым клубом семилетний контракт на общую сумму 49 миллионов долларов.
В главном ростере «Айлендерс» же числятся вратари Илья Сорокин и Семен Варламов, а также защитник Александр Романов, который накануне продлил сотрудничество с клубом и подписал восьмилетний контракт на сумму 50 миллионов долларов. Ожидается, что вскоре «островитяне» договорятся о новом соглашении и с Максимом Цыплаковым. Таким образом, Шабанов станет пятым представителем России в основном составе «Айлендерс». Похожая ситуация была в прошлом сезоне в «Коламбус Блю Джекетс», за которых выступали защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов, а также голкипер Даниил Тарасов, но российский вратарь этим летом был обменян во «Флориду Пантерз».
Что касается личных перспектив Шабанова, то Максима ожидает серьезнейшая проверка на прочность. В нападении у «Айлендерс» имеется высокая конкуренция, а число форвардов с левым хватом буквально зашкаливает. По своему потенциалу Шабанов — игрок топ-6 атаки «островитян». На деле же россиянину придется изрядно попотеть, чтобы получить место в том числе и третьей тройке.
В прошлом сезоне через это уже прошел Цыплаков, которому изначально доверяли места во второй и третьей тройках, но затем Максим попал под руку Патрика Руа и меры воспитания главного тренера «Айлендерс». С другой стороны, Шабанов уже знаком с методами североамериканской тренерской школы, да и испугать чем-либо уроженца Челябинска невозможно. Сам Максим известен своим трудолюбием и огромной любовью к хоккею. Он будет только рад сосредоточиться на огромном объеме работы.
Что говорят в Америке?
Новость о подписании контракта с Шабановым «Айлендерс» объявили в день проведения матча-спарринга с участием игроков лагеря развития. Среди них, например, трудится и российский нападающий петербургского «Динамо» Даниил Прохоров, которого «островитяне» выбрали под общим 42-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2025. С приятным для фанатов клуба сообщением диктор арены на тренировочной базе выступил прямо перед стартом игры. Впрочем, для кого-то из болельщиков это стало настолько неожиданным событием, что им пришлось оперативно знакомиться с новичком по просмотру видео с яркими моментами игры Максима в минувшем сезоне КХЛ.
У американской прессы же единого мнения о российском форварде за последний год так и не сложилось. Да, их впечатлили статистика нападающего (67 очков (23+44) в 65 матчах чемпионата и 20 баллов (10+10) в 21 игре плей-офф) и его игровые навыки. Однако их также смущают габариты россиянина. А именно — рост (172 см). Среди всех форвардов «Айлендерс» в грядущем сезоне Шабанов может оказаться самым низким.
«Он отлично катается, у него высокая скорость, он играет на уровне НХЛ. У него хорошие навыки владения шайбой и чувство атаки. Шабанов также представляет угрозу с бросками со средней дистанции, он умеет забивать хорошим вратарям. Но его проблема в НХЛ будет заключаться в его габаритах. Максим хоть и талантлив, но довольно спорно, насколько разнообразен его талант, необходимый для того, чтобы пробиться в элиту», — написал в своей колонке один из главных авторов The Athletic Кори Пронман, специализирующийся на проспектах НХЛ.
Автор сайта Elite Prospects Дилан Гриффин, который отслеживает все три ведущие российские лиги (КХЛ, МХЛ, ВХЛ), выразил схожую мысль.
«Мне сложно увидеть его переход в НХЛ плавным. И это не из-за недостатка мастерства у Шабанова — он очень талантливый игрок, — но есть объективная разница между тем, как оборона играет в КХЛ и НХЛ. В НХЛ намного сложнее обнаружить свободное пространство. Ставка на то, чтобы ускользнуть от опеки соперника, — это не та тактика, которая приносит успех. Шабанов избегает тесной опеки как чумы. На уровне КХЛ это работает. Но в НХЛ у него не будет роскоши иметь возможность быстро вращаться, чтобы повернуться спиной к защитнику и обнаружить пространство для розыгрыша. Защитники в НХЛ действуют более агрессивно, — приводит его слова портал Broad Street Hockey.
Но есть шанс, что его мастерство и скорость перекроют его физические недостатки. Шабанов такой, какой он есть, он очень быстр и техничен, он любит продвигать шайбу через центр. Он может действовать в роли плеймейкера по периметру, у него есть видение площадки и навыки передач. Однако сейчас мы смотрим на игрока, который может застрять в стенах, что является рецептом катастрофы с его габаритами. Это ситуация подобна карьере Никиты Гусева — игрока, который слишком хорош для КХЛ, но не имеющего стиля в НХЛ».