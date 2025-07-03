КХЛ представила даты первых матчей клубов лиги в новом сезоне-2025/2026.

8 сентября свои первые домашние матчи проведут «Авангард» с «Ак Барсом» и «Лада» с «Автомобилистом», 9 сентября домашний сезон откроет московское «Динамо» игрой с ХК «Сочи». 10 сентября «Ак Барс» откроет сезон в Казани встречей с «Автомобилистом». 12 сентября станет открытием сезона для болельщиков «Салавата Юлаева», СКА и ХК «Сочи». 14 сентября «Северсталь» примет ЦСКА, а 15 сентября первые домашние матчи сыграют «Автомобилист», «Адмирал» и «Амур». Позже всех начнут домашние матчи «Трактор» (19 сентября) и минское «Динамо» (22 сентября).