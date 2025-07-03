Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

КХЛ представила даты первых матчей клубов лиги в новом сезоне-2025/2026

КХЛ представила даты первых матчей клубов лиги в новом сезоне-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Полный календарь сезона-2025/2026 будет опубликован завтра, 4 июля, в 9:00 мск.

В первые выходные стартуют ещё 16 клубов — «Металлург» — «Ак Барс», «Торпедо» — «Салават Юлаев», ЦСКА — «Динамо» Мск сыграют в субботу, а «Сибирь» — «Амур», «Барыс» — «Трактор», «Нефтехимик» — «Северсталь», «Локомотив» — СКА, «Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал», «Спартак» — ХК «Сочи» — в воскресенье.

8 сентября свои первые домашние матчи проведут «Авангард» с «Ак Барсом» и «Лада» с «Автомобилистом», 9 сентября домашний сезон откроет московское «Динамо» игрой с ХК «Сочи». 10 сентября «Ак Барс» откроет сезон в Казани встречей с «Автомобилистом». 12 сентября станет открытием сезона для болельщиков «Салавата Юлаева», СКА и ХК «Сочи». 14 сентября «Северсталь» примет ЦСКА, а 15 сентября первые домашние матчи сыграют «Автомобилист», «Адмирал» и «Амур». Позже всех начнут домашние матчи «Трактор» (19 сентября) и минское «Динамо» (22 сентября).