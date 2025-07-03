«Динамо» откроет сезон КХЛ 9 сентября в Москве, первый матч на «Минск-Арене» пройдет 22 сентября

Всего в «гладком» чемпионате Континентальной хоккейной лиги каждый из 22 клубов проведет по 68 игр. На Западе и Востоке выступят по 11 команд, из обеих конференций в плей-офф выйдут по восемь лучших коллективов. Предыдущий сезон КХЛ стал для «Динамо» лучшим в истории — «зубры» заняли наивысшее для себя четвертое место на Западе по итогам «регулярки», после чего впервые вышли в второй раунд Кубка Гагарина.