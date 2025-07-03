Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Динамо» откроет сезон КХЛ 9 сентября в Москве, первый матч на «Минск-Арене» пройдет 22 сентября

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны первые соперники минского «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

В начале нового сезона «зубры» отправятся в гостевое турне по маршруту Москва — Нижнекамск — Астана. 9 сентября подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против «Спартака», 11 сентября встретятся с «Нефтехимиком», а 13 сентября сразятся с «Барысом». Первый домашний матч «регулярки» динамовцы проведут 22 сентября против команды из столицы Казахстана. Сезон КХЛ стартует 5 сентября поединком финалистов Кубка Гагарина — 2025 «Локомотива» и «Трактора».

Всего в «гладком» чемпионате Континентальной хоккейной лиги каждый из 22 клубов проведет по 68 игр. На Западе и Востоке выступят по 11 команд, из обеих конференций в плей-офф выйдут по восемь лучших коллективов. Предыдущий сезон КХЛ стал для «Динамо» лучшим в истории — «зубры» заняли наивысшее для себя четвертое место на Западе по итогам «регулярки», после чего впервые вышли в второй раунд Кубка Гагарина.