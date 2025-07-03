ЦСКА сделал ставку на русских талантов из Америки и провалился. Теперь клуб берет проверенных игроков КХЛ и НХЛ

Афанасьев и Просветов снова попытаются пробиться в НХЛ. Перспективы Ивана выше. Вратарь подписал однолетний контракт с «Калгари», где должен стать дублером Дастина Вульфа. Егор, расторгнув контракт с ЦСКА, заключил соглашение с «Сан-Хосе» на год. При этом права на хоккеистов в КХЛ остались за армейцами. А значит, за ближайший сезон им во что бы то ни стало нужно закрепиться в НХЛ. Иначе следующим летом придется снова рассматривать возвращение в КХЛ, о чем, кажется, Афанасьев и Просветов уже успели пожалеть.