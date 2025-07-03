ЦСКА сделал ставку на русских талантов из Америки и провалился. Теперь клуб берет проверенных игроков КХЛ и НХЛ

Масштабные реформы в ЦСКА после двух вылетов в первом раунде плей-офф предсказывали без обращения к гадалкам и ясновидящим. В новую эпоху армейцы входят с Игорем Никитиным, которого они перехватили из «Локомотива» вместе с помощниками после чемпионства. Каждый тренер из штаба получил пятилетний контракт. Вместе с этим москвичи пересобрали состав и недвусмысленно признались, что вектор на ахаэловцев, выбранный прошлым летом, провалился. ЦСКА в межсезонье покинули Иван Просветов, Егор Афанасьев, Руслан Исхаков, а только вернувшегося из Северной Америки Егора Соколова обменяли в «Торпедо» на права на Николая Коваленко.
Год назад президент ЦСКА Игорь Есмантович называл состав «командой мечты». Самыми ценными активами армейской дрим-тим считались прибывшие из-за океана россияне. Помимо Просветова, Афанасьева и Исхакова, ими стали Никита Охотюк, Дмитрий Саморуков и экс-форвард «Далласа» Денис Гурьянов.
Москвичи следовали понятному пути. Они возвращали из Северной Америки хоккеистов, на которых владели правами. Финансово выгодный план провалился из-за завышенных ожиданий. Не каждый, кто набирает много очков в АХЛ, становится лидером топ-клуба КХЛ. Ждать и терпеть в ЦСКА не любят: неудивительно, что спустя год игроки, на которых делалась ставка прошлым летом, разбежались по клубам.
Афанасьев и Просветов снова попытаются пробиться в НХЛ. Перспективы Ивана выше. Вратарь подписал однолетний контракт с «Калгари», где должен стать дублером Дастина Вульфа. Егор, расторгнув контракт с ЦСКА, заключил соглашение с «Сан-Хосе» на год. При этом права на хоккеистов в КХЛ остались за армейцами. А значит, за ближайший сезон им во что бы то ни стало нужно закрепиться в НХЛ. Иначе следующим летом придется снова рассматривать возвращение в КХЛ, о чем, кажется, Афанасьев и Просветов уже успели пожалеть.
Не задержался в Москве и Руслан Исхаков. Прошлый сезон форвард со светлой головой и высоким хоккейным IQ провел неоднозначно. Ему, как и остальным ахаэловцам, требовалось время для адаптации в КХЛ. Нападающий не вошел в топ-5 бомбардиров ЦСКА и играл вспышками. Стоит сказать, что и уже бывший тренер армейцев Илья Воробьев долго искал, как использовать Исхакова. В схемы Никитина низкорослый форвард не вписывается и подавно. ЦСКА без особого сожаления обменял Руслана в «Металлург», получив взамен опытного центрального Дениса Зернова, который выигрывал Кубок Гагарина с уральцами и «Авангардом».
Настоящей «легендой» ЦСКА успел стать Соколов. В составе армейцев габаритный форвард пробыл всего два дня. После чего его (с контрактом) обменяли в «Торпедо» на права на Коваленко. Сделка четко расставила приоритеты клуба. Москвичи заинтересованы в готовых игроках здесь и сейчас, а с адаптацией ахаэловцев они успели обжечься в прошлом сезоне. Вернувшегося из Северной Америки Соколова они использовали как актив для обмена. Учитывая разговоры, которые ходили вокруг трансфера Коваленко в ЦСКА, стоит порадоваться, что «Торпедо» получило Егора, а не дутую компенсацию.
Дмитрий Бучельников, Джереми Рой, Денис Зернов, Владислав Еременко, вратарь Спенсер Мартин — список новичков также говорит о выборе проверенных хоккеистов. От желания развивать россиян, застрявших в полупозиции между АХЛ и НХЛ, в ЦСКА отказались. Недаром Георгий Меркулов из системы «Бостона» остался в клубе, заключив двустороннее соглашение. Предположу, что еще год назад Есмантович сделал бы все, чтобы вернуть в Москву и этого нападающего. Два провальных сезона изменили подход к селекции. Теперь ЦСКА полагается на проверенные активы, причем это касается не только хоккеистов, но и тренеров.
Михаил Скрыль