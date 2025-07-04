На арене СКА будут играть китайцы — это абсурд года. Крылов перевозит «Куньлунь» на самый большой стадион мира

Но даже если этот переезд худо-бедно можно обосновать, уровень абсурдности все равно зашкаливает. 2 253 человека — такой была посещаемость «Куньлуня» в минувшем сезоне. Смогут ли «драконы» собирать больше в Петербурге? С одной стороны, Питер — куда более крупный город, чем подмосковные Мытищи. Любителей хоккея в городе больше, чем вмещает Ледовый. Не все из них болеют за СКА. Для кого-то новенькая «СКА-Арена» это все еще сильный магнит. А пиар-способности Крылова по раскрутке бренда в чуждой локации мы знаем по времени, которое «Авангард» провел в Балашихе. Но в остальном этот переезд лишен смысла.