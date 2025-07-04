На арене СКА будут играть китайцы — это абсурд года. Крылов перевозит «Куньлунь» на самый большой стадион мира

«Куньлунь», без сомнения, самый странный проект в истории КХЛ. Авантюристы запускали проект в маленьком курортном городке Попрад, чье название «Лев» в дальнейшем перекочевало в Прагу. Хоккей, тем более высокого уровня, мало вязался с Загребом, где квартировался «Медвешчак». Но китайский клуб, переезжающий из Мытищ в Санкт-Петербург на самую большую арену в мире — такого наша лига еще не видела.
Самая малопосещаемая команда лиги, переезжающая на 22-тысячный стадион в другом городе — это звучит как анекдот про российский хоккей. В 2016 году «Куньлунь» появился в нашей лиге как политический проект, направленный на развитие хоккея в Поднебесной. Мы вам — конкурентную лигу, где есть возможность подготовить игроков сборной Китая к домашней Олимпиаде, вы нам — огромный рынок и укрепление дружбы на самом высоком уровне. Что из этого вышло?
А вышло нечто крайне странное. На протяжении всей своей почти десятилетней истории «Куньлунь» бросало то в жар, то в холод. Китайский клуб комплектовался то европейскими хоккеистами, то североамериканскими, а иногда играл на 80% российским составом. В преддверии той самой Олимпиады, ради которой все затевалось, «драконы» вспоминали, что они все-таки базовый клуб сборной Китая, и привлекали всех, у кого есть китайские корни или кто готов сделать гражданство.
Проиграв на домашней Олимпиаде все матчи с общим счетом 4:23, китайцы слово остыли к хоккейному проекту. Сильно помог и коронавирус. Еще в феврале 2020 года «Куньлунь» застрял в России, а как выяснится позднее — навсегда останется за пределами Китая. Поначалу «драконы» играли в Мытищах вынужденно, у них при закрытой Поднебесной и выбора другого не было. А потом выяснилось, что так банально удобнее. Ни тебе проблем с авиасообщением, ни дорогой аренды за лед, ни поиска оптимального стадиона на просторах Китая.
Нынешний переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург, которое впопыхах вынудило лигу перелопатить собственный календарь, связано с двумя явлениями. Первое — пришествие Александра Крылова к управлению клубом. Оно было ожидаемо, на какое-то время застыло в воздухе, но все же состоялось. Бывший босс «Авангарда», несколько лет остававшийся за бортом большого хоккея, все-таки встал к штурвалу этого китайского корабля. Второе событие — отъезд СКА со «СКА-Арены». Причем это уже не первый раз, когда «армейцы» заселяются на стадион своего имени, а потом внезапно съезжают.
Почувствуйте масштаб парадокса: СКА, для которого была построена «СКА-Арена», возвращается в Ледовый дворец, который почти в два раза меньше по вместимости. По официальной версии — из-за закрытия ближайшей станции метро. По неофициальной — из-за чрезмерной стоимости аренды стадиона, которая ложится на клуб. Ведь 22-тысячник не принадлежит ни самому СКА, ни его спонсору «Газпрому». Значит ли это, что «Куньлунь» может себе позволить то, что не может один из самых могущественных клубов нашего хоккея? А ведь СКА остается им даже после смены руководства и сокращения бюджета.
У этого переезда есть только одно объяснение и логическое зерно — владелец арены. Им является Геннадий Тимченко. Бывший босс СКА, главный человек в КХЛ и тот, кто дал добро Крылову на возвращение в хоккей. По сути, с подачи Тимченко ему и искали команду, остановившись на китайском проекте, у истока которого стоял Геннадий Николаевич. Еще одна ниточка, связывающая «Куньлунь» и «СКА-Арену» — Сергей Белых. Менеджер, еще недавно работавший в московском «Спартаке», управляет самой большой ареной в мире, а при Крылове был генеральным директором «Авангарда».
Но даже если этот переезд худо-бедно можно обосновать, уровень абсурдности все равно зашкаливает. 2 253 человека — такой была посещаемость «Куньлуня» в минувшем сезоне. Смогут ли «драконы» собирать больше в Петербурге? С одной стороны, Питер — куда более крупный город, чем подмосковные Мытищи. Любителей хоккея в городе больше, чем вмещает Ледовый. Не все из них болеют за СКА. Для кого-то новенькая «СКА-Арена» это все еще сильный магнит. А пиар-способности Крылова по раскрутке бренда в чуждой локации мы знаем по времени, которое «Авангард» провел в Балашихе. Но в остальном этот переезд лишен смысла.
Где бы «Куньлунь» ни играл, в Мытищах или Санкт-Петербурге, он остается пятым колесом Континентальной Хоккейной Лиги. Не базируясь у себя дома — в Китае — этот клуб не решает свою главную миссию. «Драконы» не только не наигрывают китайцев, но и не продвигают хоккей в Поднебесной, не заинтересовывают миллиардную страну КХЛ, не продают продукты нашей лиги. Владельцы клуба, сидящие где-то в Пекине, перечисляют деньги, необходимые для существования, и продолжают вести бизнес с российскими коллегами. «Куньлунь» для них лишь нелюбимая обуза, а теперь еще и площадка для реализации личных амбиций господина Крылова.