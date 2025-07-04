Проблемы с вратарями, загадочные легионеры. Каким будет «Ак Барс» в новом сезоне КХЛ?

«Ак Барс» практически весь первый месяц межсезонья находился в ожидании. Официальные новости из клуба поступали только об игроках, продливших контракты или покинувших команду, а вот информации о новичках не было. Но за последнюю неделю казанцы сообщили сразу о трех подписаниях, а до начала предсезонной подготовки должны состояться еще как минимум два трансфера.
Самым важным продлением для «барсов» стал новый контракт нападающего Артема Галимова, который в минувшем сезоне выбил рекордные для себя 35 голов. Он получил 37 миллионов рублей в год, что можно считать выгодным контрактом для казанцев, как и продление Ильи Сафонова на 40 миллионов. Оба игрока могли уехать за океан, но генменеджеру казанцев Марату Валиуллину удалось сохранить ударную тройку, в которой с Галимовым и Сафоновым играет Александр Барабанов.
В плюс менеджменту «Ак Барса» однозначно стоит занести и продление контракта с опытнейшим защитником Алексеем Марченко, который выходил в первой паре с Никитой Лямкиным. Тяжелая травма долго не давала ветерану покоя, но в Казани он вышел на уровень, близкий к тому, что был до проблем со здоровьем. А ведь повреждение у него такое же, как у капитана «Колорадо» Габриэля Ландескога, пропустившего три года. В следующем сезоне Марченко получит 40 миллионов рублей, в чемпионате-2026/27 — 45. Учитывая интерес к нему со стороны других клубов, контракт адекватный.
Казанский клуб ожидаемо продлил контракты с защитником Даниилом Журавлевым, нападающими Алексеем Пустозеровым и Семеном Тереховым, при этом все они не сразу приняли предложения «Ак Барса». А вот вратарь Амир Мифтахов был непреклонен — отказавшись от 30 миллионов в год, он подписал контракт на следующий сезон с «Каролиной».
И это создало серьезные проблемы для казанцев во вратарской линии. Тимур Билялов восстанавливается после операции, а Артур Ахтямов возвращаться в родной клуб в это межсезонье отказался. Вот и получается, что остается только молодой Максим Арефьев. Вратарь казанцам нужен, и одной из кандидатур считается Андрей Кареев, который прошлый сезон заканчивал в «Витязе».
Именно в подмосковном клубе и должны были оказаться защитник Уайатт Калинюк и нападающий Брэндон Биро, в итоге пополнившие состав «Ак Барса». Биро даже успели включить в командный чат в одном из мессенджеров. Но «Витязь» свое существование прекратил, и оба поехали в Казань. Пока представления об их истинном уровне нет, к тому же обоим наверняка потребуется время для адаптации.
А вот Михаила Фисенко в «Ак Барсе» прекрасно знают, и его возвращение должно улучшить атмосферу в раздевалке. К тому же опытный нападающий будет получать всего 10 миллионов рублей в год, что важно для «Ак Барса» — свободных средств под потолком зарплат не так много.
По сути, казанцам нужны два новичка — вратарь на подмену Билялову и крайний нападающий в топ-6. Эта позиция стала вакантна после ухода Ника Петана. Да, там может сыграть и Биро, но у «Ак Барса» есть более интересные варианты. Казанцы в разное время проявляли интерес к Шелдону Ремпалу, Михаилу Григоренко и Артуру Тянулину, и если хотя бы один из этих трансферов состоится, то атакующая линия команды станет заметно сильнее.
Артур Хайруллин