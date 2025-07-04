Проблемы с вратарями, загадочные легионеры. Каким будет «Ак Барс» в новом сезоне КХЛ?

В плюс менеджменту «Ак Барса» однозначно стоит занести и продление контракта с опытнейшим защитником Алексеем Марченко, который выходил в первой паре с Никитой Лямкиным. Тяжелая травма долго не давала ветерану покоя, но в Казани он вышел на уровень, близкий к тому, что был до проблем со здоровьем. А ведь повреждение у него такое же, как у капитана «Колорадо» Габриэля Ландескога, пропустившего три года. В следующем сезоне Марченко получит 40 миллионов рублей, в чемпионате-2026/27 — 45. Учитывая интерес к нему со стороны других клубов, контракт адекватный.