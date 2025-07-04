Ротенберг громко ругался с Кудашовым, а когда-то выдавил его из СКА. Теперь они встретились в «Динамо»

Однако все всё понимали. Та самая психологическая усталость, которую испытывает не только Кудашов, но и другие тренеры СКА, была связана с деятельностью одного человека — Романа Ротенберга. На тот момент он уже горел тренерством, хотя и не вставал на лавку. Ротенберг отвечал за селекцию, был главой штаба и, по множественным слухам, определял состав. А тем тренерам, которые не готовы были мириться с таким положением дел в команде, приходилось особенно тяжело. Или указывалось на дверь.