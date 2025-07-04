Ротенберг громко ругался с Кудашовым, а когда-то выдавил его из СКА. Теперь они встретились в «Динамо»

Включение Романа Ротенберга в совет директоров московского «Динамо» — событие, которое всколыхнуло многих. Одни начали петь новоявленному динамовцу оды, а другие — сомневаться вслух, что Ротенберг сможет принести пользу клубу, где он теперь будет заниматься развитием молодежи по всей вертикали.
В чем вообще будет заключаться деятельность Ротенберга? В поиске и привозе молодых талантов, что он активно практиковал в Санкт-Петербурге? В назначении тренеров в молодежную команду? В перестройке школы? А ведь динамовская ДЮСШ действительно нуждается в глобальной перестройке. Ее нынешний директор, а когда-то гендиректор всего «Динамо» Андрей Сафронов, довел школу до критического состояния.
Уволит ли Ротенберг Сафронова? Очень сомневаемся. Как минимум потому, что долгое время Андрей Николаевич активно высказывался в прессе с комплиментами в адрес Романа Борисовича. Контакт между собой они наверняка найдут. А вот какими будут отношения между Ротенбергом и главным тренером бело-голубых — вопрос со звездочкой.
А ведь еще недавно Роман Ротенберг и Алексей Кудашов были прямыми конкурентами, соперниками по плей-офф. СКА, низко закончивший регулярный чемпионат, уже в первом раунде попал на динамовцев. И с первых же игр этого противостояния накал был запредельный. Буквально искры летали в воздухе.
А в третьем матче серии Ротенберг обвинил Кудашова в броске бутылки на лед. Наставник петербуржцев нецензурно выругался в адрес своего коллеги, а потом вышел к журналистам. В эфире Ротенберг заявил, что Кудашов постоянно бросает бутылки на лед и обратился в судейский комитет КХЛ.
— Хочу поблагодарить болельщиков. И хочу обратиться в судейский комитет: там тренер главный Кудашов Алексей Николаевич всегда кидает бутылку на лед. Он делал это, когда был в «Локомотиве», он делает это постоянно. Пусть разберутся, спасибо, — сказал Ротенберг.
Кудашов в свою очередь, отрицал, что бросал бутылку, и утверждал, что она вылетела на лед после того, как он поставил ее на скамейку, а крышка отлетела на лед сама.
— Да ради бога. Пускай Ротенберг посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем? — парировал главный тренер «Динамо».
Тот матч, несмотря на гнев Ротенберга, его команда выиграла. Поводов возмущаться особо не было. А вот в серии динамовцы взяли верх — 4−2. Во многом этот результат предопределил судьбу Ротенберга. Считалось, правда, что если «Динамо» в итоге выиграет Кубок Гагарина или хотя бы дойдут до финала, Романа Борисовича помилуют. Как проигравшего будущим финалистам. Однако бело-голубые сошли с дистанции на стадии полуфинала.
В некотором роде из-за Кудашова уволили Ротенберга. Натягиваем ли мы сову на глобус? Только если совсем чуть-чуть. А ведь пять лет назад было наоборот. Кудашов покинул СКА. Покинул вроде бы сам, но косвенной причиной был именно Ротенберг. Напомним, как это было.
В 2018 году Кудашов пришел в СКА в составе нового тренерского штаба. Главным был Илья Воробьев, в качестве ассистентов — Анвар Гатиятулин и нынешний наставник «Динамо». В первый сезон этот штаб дважды споткнулся на стадии полуфинала: в плей-офф КХЛ им оказался не по зубам ЦСКА, а на чемпионате сборная России уступила финнам.
После не самого удачного сезона, пусть и первого, Воробьев покидает как СКА, так и национальную команду. Его заменяет Кудашов. Это выглядело логично, так как по слухам именно он уже рулил игрой сборной России, будучи де-юре ассистентом, а де-факто — главным. В сезоне-2019/2020 СКА под руководством Кудашова финишировал вторым, в одном очке от Кубка Континента, но…
Грянул ковид. Прервался плей-офф. Кубок Гагарина не был доиграл. ИИХФ, в свою очередь, отменила чемпионат мира. Кудашов попросту не смог довести начатое до конца, причем по двум фронтам. Однако вместо того, чтобы замахнуться на эти цели через год, Кудашов посреди межсезонья покидает Санкт-Петербург. Версий у этого события было много.
Для широкой общественности все представили так, будто Кудашов ушел сам. Как сообщал источник «Матч ТВ», 48-летний специалист не заинтересован в работе в СКА по причине высокого давления, он испытывает большую психологическую усталость. Отмечалось, что с высокой долей вероятности Кудашов возьмет паузу в тренерской карьере.
Отчасти это подтвердил и сам Алексей Николаевич. Как минимум, он заявил, что его никто не увольнял и в СКА готовы были с ним работать дальше.
— На последнем собрании в марте, когда команда СКА расходилась, так как была ясность в том, что сезон не будет доигран, всему тренерскому штабу команды и мне в том числе было предложено продлить контракт с клубом и сборной России ещё на год. Но я решил его не продлевать, — говорил уже бывший главный тренер «армейцев».
Однако все всё понимали. Та самая психологическая усталость, которую испытывает не только Кудашов, но и другие тренеры СКА, была связана с деятельностью одного человека — Романа Ротенберга. На тот момент он уже горел тренерством, хотя и не вставал на лавку. Ротенберг отвечал за селекцию, был главой штаба и, по множественным слухам, определял состав. А тем тренерам, которые не готовы были мириться с таким положением дел в команде, приходилось особенно тяжело. Или указывалось на дверь.
Показательно, что Кудашова хоть и сменил Валерий Брагин, довольно скоро к нему на лавку встал Ротенберг. А потом и вовсе назначил сам себя главным тренером СКА. Брагин, тем временем, отодвинулся на формальную должность консультанта. Кудашов, что интересно, после отставки тоже объявлялся консультантом, но консультировал ли он кого-то в действительности — история умалчивает. А после годичной паузы, которую Алексей Николаевич посвятил работе с детьми 2005 года рождения в школе «Динамо», он возглавил первую команду бело-голубых.
Ротенберг тоже всем говорит, что настроен работать с детьми. Что дети — наше все, что это будущее и настоящее. Вот только не удивляйтесь, если через год Ротенберг, как ни в чем не бывало, сменит Кудашова. Их, после всего что было, в принципе сложно представить уживающихся в одной организации. А уж поддержки от Романа Борисовича в сложные моменты сезона Алексею Николаевичу точно ждать не стоит. Ну, а неуемное желание реализоваться как тренер клуба КХЛ рано или поздно приведет его обратно на лавку. До лавки «Динамо», в данный момент, путь самый короткий.
Дмитрий Ерыкалов