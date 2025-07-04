«Ак Барс» интересуется вратарем минского «Динамо» Демченко

После отъезда Амира Мифтахова в Северную Америку казанцы остались без второго вратаря, а первый, Тимур Билялов, перенес операцию и может не восстановиться к началу регулярного чемпионата.
«Динамо» же после продления контракта с Демченко подписало Зака Фукале и теперь обладает самой дорогой парой голкиперов в КХЛ — 71 миллион рублей за сезон у канадца и 35 — у россиянина. Эта ситуация делает обмен логичным для облегчения платежной ведомости минчан.
В сезоне-2024/25 Демченко провел 28 матчей за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 18 побед, отразив 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,71.
В плей-офф у него 10 матчей и 5 побед при 92,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,29.