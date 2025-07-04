«Ак Барс» интересуется вратарем минского «Динамо» Демченко

«Динамо» же после продления контракта с Демченко подписало Зака Фукале и теперь обладает самой дорогой парой голкиперов в КХЛ — 71 миллион рублей за сезон у канадца и 35 — у россиянина. Эта ситуация делает обмен логичным для облегчения платежной ведомости минчан.