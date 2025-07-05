Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА

«Начинаем представлять тренерский штаб СКА, который вместе с Игорем Ларионовым поведёт команду в новый сезон.



И первым приветствуем в Петербурге Владимира Филатова. Этот тренер хорошо знаком всем болельщикам “СКА-1946”, ведь именно под его руководством наша молодёжка завоевала первый в своей истории Кубок Харламова. Также специалист трудился в “СКА-Неве”, “Омских Крыльях” и “Торпедо”.



Плодотворной работы и удачного сезона, Владимир Викторович!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.