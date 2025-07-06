Возвращение Хартли — праздник для «Локомотива» и всей КХЛ. Но есть и несколько нюансов

Так что Хартли и современный «Локомотив», насколько можно судить на берегу, в целом неплохо подходят друг другу. При этом есть несколько важных нюансов, от которых будет зависеть успешность Боба в Ярославле. Во-первых, это размер карт-бланша для Хартли в «Локомотиве». Юрий Яковлев — многолетний хозяин железнодорожников — должен понимать, что, подписывая Хартли, он запускает в своё хозяйство нового барина. Боб привык влиять не только на тренировочный процесс и игру своей команды, но и на все процессы в клубе, а то и в системе, определять культуру и философию организации. В таких условиях Хартли комфортно, и он даёт результат, а вот наличие каких-либо рамок для канадца может сказаться крайне негативно. Готовы ли в Ярославле на такое изменение управленческого курса? Надеюсь, что готовы, что это было обговорено, а иначе зачем это всё? При этом в селекционной работе, как показал опыт «Авангарда», Хартли необходима система сдержек и противовесов, сильное второе мнение, но прямо сейчас, с учётом упакованности состава «Локомотива», это не выглядит актуальным.