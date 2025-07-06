Бориков рассказал, каким солдатским термином называют молодых игроков в минском «Динамо»

Форвард минского «Динамо» 19-летний Егор Бориков рассказал, как называет молодых игроков белорусского клуба главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.
«Дмитрий Вячеславович молодых называет как-то “пехота”. А перед матчами плей-офф с ЦСКА или после, не помню, к нам с Липой (Данил Липский, 20-летний нападающий минского “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) подошёл в раздевалке Ковалёв Андрей Робертович (тренер минского “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) и сказал: “Ну вы прям пехота с генеральскими погонами!” — сказал Бориков в эфире YouTube-канала “Хоккейная варка”.
Напомним, Бориков был выбран на драфте НХЛ — 2025 в четвёртом раунде под общим 110-м номером клубом «Юта Мамонт». В прошедшем сезоне сыграл 78 матчей за минское «Динамо», в которых набрал 33 (19+14) очка, и дошёл с клубом до четвертьфинала Кубка Гагарина.