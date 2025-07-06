Бориков рассказал, каким солдатским термином называют молодых игроков в минском «Динамо»

«Дмитрий Вячеславович молодых называет как-то “пехота”. А перед матчами плей-офф с ЦСКА или после, не помню, к нам с Липой (Данил Липский, 20-летний нападающий минского “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) подошёл в раздевалке Ковалёв Андрей Робертович (тренер минского “Динамо”. — Прим. “Чемпионата”) и сказал: “Ну вы прям пехота с генеральскими погонами!” — сказал Бориков в эфире YouTube-канала “Хоккейная варка”.