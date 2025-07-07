Назначение Хартли переворачивает КХЛ. В трудные времена «Локомотив» делает лигу круче

За себя скажу, что если уж во что бы то ни стало мне пришлось бы выбрать фаворита, то, наверное, я всё равно скорее назвал бы «Авангард». Всё-таки, на Буше уже давно работает вся управленческая система клуба. После впечатляющего преображения команды по ходу прошлого сезона в Омске в своего канадца верят не меньше, чем в Ярославле в Хартли. И, может быть, даже не меньше, чем верили в своё время в самого Хартли. Буше уже получает топ-трансферы, и отказывать ему ни в чём не собираются. А главное — уроженец Квебека уже показал, что имеет чёткое понимание, как играть против системных команд.