Глава спорткомитета Санкт-Петербурга высказался о переезде «Куньлуня» в город

— Ничего не планируется. У «СКА Арены» есть так называемый концессионер. Та компания, которая эксплуатирует арену в ближайшее время. И предложений никаких нет, но я думаю, что и смысла в этом нет. Будут предложения, будем разбираться. Поэтому не вижу никакой трагедии. Есть название арены, есть название команды, — цитирует Шантыря «Спорт день за днём».