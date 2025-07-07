Жамнов, Знарок и Ларионов возглавят команду игроков НХЛ в «Матче года»

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Тренирующий московский «Спартак» Алексей Жамнов, руководящий петербургским СКА Игорь Ларионов и Олег Знарок возглавят команду звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в благотворительном «Матче года» против игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается в Telegram-канале мероприятия.
В тренерский штаб команды звезд КХЛ вошли Игорь Никитин (ЦСКА), Дмитрий Квартальнов (минское «Динамо») и Андрей Разин (магнитогорский «Металлург»).
В состав команды «Запад», за которую сыграют российские хоккеисты, выступающие в НХЛ, вошли Александр Овечкин, Артемий Панарин, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Андрей Василевский, Владислав Гавриков, Павел Бучневич, Кирилл Марченко, Александр Никишин, Артем Зуб, Дмитрий Куликов, Андрей Кузьменко, Михаил Сергачев, Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Игорь Шестеркин, Илья Ковальчук, Василий Подколзин, Андрей Свечников, Александр Романов, Дмитрий Воронков и Матвей Мичков.
За команду «Восток», в которой выступят игроки из КХЛ, сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Никита Нестеров, Николай Голдобин, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Павел Порядин и другие.
Встреча пройдет в Москве на льду столичной «ЦСКА Арены» 13 июля.
Первый «Матч года» прошел в столице России в июле 2024 года между сборными российских звезд НХЛ и сборной КХЛ. Основное время встречи закончилось со счетом 8:8, в серии буллитов также была зафиксирована ничья — 1:1.