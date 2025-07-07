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КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26

На сайте КХЛ опубликовали календарь на сезон-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

Сезон-2025/26 стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором».

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. С 8 по 15 декабря в КХЛ будет пауза на Кубок Первого канала. До этого момента команды будут играть 94 дня подряд.

Кубок Гагарина пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Полностью расписание матчей нового сезона представлено на сайте лиги.