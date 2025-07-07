Вышел новый календарь КХЛ. Главные события и цифры сезона-2025/26

КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2025/26. Старт сезона — 5 сентября в Ярославле, команды сыграют по 68 матчей, а всего запланировано 182 игровых дня. Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая.
Регулярка
Каждая команда проведет 68 матчей в регулярном чемпионате. Распределение игр по соперникам происходит так: 42 игры — по одному с каждой командой в лиге (по 21 дома и в гостях), 20 матчей — с командами своей конференции (по 10 дома и в гостях), и еще шесть встреч команды проведут друг с другом выборочно по принципу особо важного соперничества и другим. Всего в сезоне запланировано 182 игровых дня, что является вторым показателем в истории лиги. Среднее количество матчей в день составит всего 4,11 — это минимальный показатель за время существования КХЛ, что позволит более равномерно распределить нагрузку и даст болельщикам возможность не пропускать интересные встречи.
Плей-офф
Матчи Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлятся до 23 мая 2026 года. Первый раунд будет проходить по привычной схеме внутри конференций. Начиная со второго введен перекрестный формат: лучшая из оставшихся команд «Запада» сыграет с четвертой командой «Востока», а вторая команда «Востока» встретится с третьей командой Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Также предусмотрена вторая группа пар с противоположной структурой. На полуфинальной стадии перепосева команд не будет.
Календарь первых дней
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 стартует 5 сентября матчем за Кубок Открытия в Ярославле, где сойдутся финалисты прошлого сезона — «Локомотив» и «Трактор». Уже на следующий день запланировано четыре игры, среди которых — принципиальное восточное противостояние между «Металлургом» и «Ак Барсом», московское дерби ЦСКА и «Динамо», а также новое петербургское «дерби» между «Куньлунь Ред Стар» и СКА.
Перерывы
В сезоне предусмотрены три крупных паузы: с 8 по 15 декабря на Кубок Первого канала, новогодний перерыв с 31 декабря по 2 января и традиционная неделя звезд хоккея с 6 по 9 февраля 2026 года. Примечательно, что впервые в истории КХЛ сезон не будет остановлен во время Олимпийских игр.
Главные даты
21 сентября пройдет матч «Лада» — СКА, который станет 500-м для «Лады» в КХЛ. 20 октября ЦСКА встретится с минским «Динамо» в 700-м матче главного тренера Игоря Никитина в лиге. В ноябре Вадим Шипачев может первым набрать 1000 очков в КХЛ. 25 декабря в матче «Торпедо» — ЦСКА главный тренер армейцев Никитин выйдет на второе место по количеству игр среди тренеров. 28 декабря минчане сыграют с московским «Динамо» в 1000-м матче Дмитрия Квартальнова. 16 февраля СКА встретится с «Салаватом Юлаевым» в 1000-м матче Сергея Плотникова, а 11 марта СКА — с минским «Динамо» в 1000-м матче Андрея Стася.
Другие интересные факты
3 октября Боб Хартли, новый главный тренер «Локомотива», впервые в своей карьере сыграет в Омске против своего бывшего клуба — «Авангарда». Кроме того, «Спартак» из-за занятости арены «Мегаспорт» будет вынужден с декабря полтора месяца подряд играть исключительно в гостях. В этой серии из 12 матчей москвичи проведут по два дерби с ЦСКА и «Динамо».
Еще из интересного — в Нижнем Новгороде состоится первая встреча СКА под руководством Игоря Ларионова в роли главного тренера — против «Торпедо», а Игорь Никитин впервые будет находиться на тренерской скамейке ЦСКА в Ярославле, в матче против своей бывшей команды.