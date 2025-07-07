Вышел новый календарь КХЛ. Главные события и цифры сезона-2025/26

Каждая команда проведет 68 матчей в регулярном чемпионате. Распределение игр по соперникам происходит так: 42 игры — по одному с каждой командой в лиге (по 21 дома и в гостях), 20 матчей — с командами своей конференции (по 10 дома и в гостях), и еще шесть встреч команды проведут друг с другом выборочно по принципу особо важного соперничества и другим. Всего в сезоне запланировано 182 игровых дня, что является вторым показателем в истории лиги. Среднее количество матчей в день составит всего 4,11 — это минимальный показатель за время существования КХЛ, что позволит более равномерно распределить нагрузку и даст болельщикам возможность не пропускать интересные встречи.