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Нападающий Сергей Толчинский покинул СКА

Нападающий Сергей Толчинский покинул СКА.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Контракт Толчинского был рассчитан до 31 мая 2028 года.

Толчинский провёл в составе СКА два сезона. В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский провёл 51 матч, где набрал 16 (7+9) очков.

В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.