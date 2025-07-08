Лучший бомбардир плей-офф КХЛ покинул «Салават Юлаев»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Канадский нападающий Шелдон Ремпал покинул уфимский клуб «Салават Юлаев», сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ремпал присоединился к «Салавату Юлаеву» летом 2024 года. В прошлом сезоне на его счету 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он набрал 61 очко (31 шайба + 30 результативных передач). Также канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 21 балл (8+13) в 19 играх.
По данным СМИ, Ремпал подпишет однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин.
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