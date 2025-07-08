В КХЛ заваливают деньгами иностранных тренеров. Но лучше больше доверять нашим

Наша страна в целом и спорт в частности переживают сложные времена, те же канадцы и американцы с ног до головы обложили Россию всевозможными санкциями, чемпионаты мира и Олимпиады проходят без участия отечественных спортсменов. Мы же, будто не обращая на это внимание, любезно зовём заокеанских тренеров, чуть ли не встаём перед ними на колени и умоляем приехать сюда, выписываем огромные гонорары и почему-то видим в иностранцах спасителей. А как же отечественная тренерская школа? Свободных российских кандидатов вместо того же Хартли хватало с лихвой. Посмотрите на пример футбольного «Краснодара», где владелец клуба Сергей Галицкий воспитал тренера-россиянина, который в итоге привёл команду к долгожданному титулу. При этом Галицкий тратит и вкладывает свои личные, а не бюджетные средства.