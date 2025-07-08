Дыбленко перешел из «Северстали» в «Амур»

Дыбленко 31 год. Он также выступал за московские клубы «Спартак» и ЦСКА, петербургский СКА и «Сочи». В качестве хоккеиста ЦСКА защитник завоевал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне в составе «Северстали» Дыбленко провел 32 матча, в которых набрал пять очков (один гол и четыре передачи).