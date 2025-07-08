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Дыбленко перешел из «Северстали» в «Амур»

Защитник Ярослав Дыбленко перешел из «Северстали» в «Амур».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Защитник Ярослав Дыбленко перешел из череповецкой «Северстали» в хабаровский «Амур», сообщается в Telegram-канале дальневосточного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Северсталь» в результате обмена получит денежную компенсацию.

Дыбленко 31 год. Он также выступал за московские клубы «Спартак» и ЦСКА, петербургский СКА и «Сочи». В качестве хоккеиста ЦСКА защитник завоевал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне в составе «Северстали» Дыбленко провел 32 матча, в которых набрал пять очков (один гол и четыре передачи).

В 2017 году Дыбленко подписал двусторонний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» и провел 54 матча в фарм-клубе — «Бингемтон Девилз». За сезон Американской хоккейной лиги (АХЛ) он набрал восемь очков (2+6).