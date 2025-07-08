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«Металлург» продлил контракт с нападающим Михайлисом

«Металлург» продлил контракт с форвардом Михайлисом до конца сезона-2026/27.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. «Металлург» продлил контракт с нападающим Никитой Михайлисом, сообщается в Telegram-канале магнитогорской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение, подписанное на новых условиях, рассчитано до конца сезона-2026/27.

Михайлис пополнил состав «Металлурга» летом 2023 года и год спустя стал с командой обладателем Кубка Гагарина. На его счету 156 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых он набрал 81 очко (35 шайб + 46 результативных передач).

Всего в КХЛ у 30-летнего форварда 567 матчей и 302 балла (134+168) при показателе полезности «+18».