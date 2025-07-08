«Металлург» продлил контракт с нападающим Михайлисом

Михайлис пополнил состав «Металлурга» летом 2023 года и год спустя стал с командой обладателем Кубка Гагарина. На его счету 156 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых он набрал 81 очко (35 шайб + 46 результативных передач).