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Артюхин объяснил, почему уход Ремпала негативно скажется на результатах «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что уход канадского форварда Шелдона Ремпала из «Салавата Юлаева» скажется на результатах уфимской команды.

Источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин заявил, что уход канадского форварда Шелдона Ремпала из «Салавата Юлаева» скажется на результатах уфимской команды. Ремпал подписал однолетний двусторонний контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

«Однозначно в новом сезоне у “Салавата” результаты будут хуже, к сожалению. Вряд ли получится повторить их. Ремпал — один из ключевых игроков Уфы. Он довольно неплохо проявил себя в КХЛ, во второй части сезона он показывал отличный хоккей.

Ещё непонятная ситуация с Ливо в «Салавате» — уходит или остаётся? Плюс урезается бюджет. Ключевые игроки, на ком держалась команда, уходят. Я не вижу пока в составе ребят, которые могли бы их подменить. Ремпал, Ливо, Тодд давали результат. Есть подрастающее поколение, но громких имён нет! Но это не те хоккеисты, которые будут в числе лидеров по статистике в КХЛ. Золотая пятёрка иностранцев в «Салавате» распалась. Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без таких сильных партнёров… Ливо, как Саша Овечкин — ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него", — цитирует Артюхина Legalbet.

Ремпал стал игроком «Салавата Юлаева» летом 2024 года. В сезоне-2024/2025 нападающий набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. В 19 играх Кубка Гагарина канадец набрал 21 (8+13) очко.