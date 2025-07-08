Артюхин объяснил, почему уход Ремпала негативно скажется на результатах «Салавата Юлаева»

Ещё непонятная ситуация с Ливо в «Салавате» — уходит или остаётся? Плюс урезается бюджет. Ключевые игроки, на ком держалась команда, уходят. Я не вижу пока в составе ребят, которые могли бы их подменить. Ремпал, Ливо, Тодд давали результат. Есть подрастающее поколение, но громких имён нет! Но это не те хоккеисты, которые будут в числе лидеров по статистике в КХЛ. Золотая пятёрка иностранцев в «Салавате» распалась. Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без таких сильных партнёров… Ливо, как Саша Овечкин — ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него", — цитирует Артюхина Legalbet.