Почему Хартли выбрал «Локомотив», а не «Куньлунь» Крылова? Какими вышли первые трансферы СКА? Инсайды от Хайруллина

1. Главная новость последних недель — Боб Хартли возвращается в КХЛ. Тренер, приводивший к Кубку Гагарина «Авангард» и находившийся без работы три года, принял предложение «Локомотива». Канадский специалист заключил контракт на один год, согласно которому получит около 100 миллионов рублей за сезон. Изначально в переговорах фигурировала сумма в районе трех миллионов долларов, но в современных условиях такие деньги никто платить не будет.
2. Немалую роль в достижении соглашения сыграли личные отношения Хартли и президента ярославского клуба Юрия Яковлева. Они знакомы чуть ли не с первого матча канадца в России, когда он приезжал на берега Волги с «Авангардом». Боб попросил тогда познакомить его с Яковлевым, который сделал многое для семьи тренера Брэда Маккриммона, погибшего с «Локомотивом» в 2011 году. Хартли и Маккриммон были большими друзьями, и Боб хотел узнать президента «Локомотива» поближе. Так что контакт был налажен уже тогда.
3. Хартли вполне мог оказаться в другом клубе КХЛ. Ставший недавно руководителем «Куньлуня» Александр Крылов привозил канадского тренера в «Авангард» и успешно работал в тандеме с ним. Он звал Хартли снова потрудиться вместе, а предложенная зарплата была выше, чем в «Локомотиве», но Боб выбрал Ярославль. Возможно, из-за данного Яковлеву слова, а возможно, из-за куда более понятной ситуации в клубе. Состав «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина практически не изменился, а «Куньлуню» нужно собирать новую команду.
4. Новая команда будет играть уже не в Мытищах, а в Санкт-Петербурге, причем на самой вместительной арене страны — «СКА Арене». Сам СКА при этом возвращается в «Ледовый дворец». Причины переезда армейцев, по нашей информации, заключаются в серьезных долгах перед «СКА Ареной» — около 400 миллионов рублей. Курс на экономию в армейском клубе взят серьезный, и в такой ситуации СКА сокращает расходы по всем направлениям.
5. Уже не раз писал о том, что армейцы рассчитывают расстаться с рядом дорогостоящих игроков, и первым из них на выход отправился Сергей Толчинский. Когда нападающий два года назад подписывал пятилетний контракт со СКА, изначально были сомнения в том, что он доработает его до конца. Такие соглашения — редкость для нашей лиги, где за одно межсезонье все может резко поменяться. При этом прошлый сезон Толчинский провел откровенно плохо, зачастую попадая в запас по игровым причинам.
6. Перезагружать карьеру самый ценный игрок плей-офф-2020/21 будет в Магнитогорске под руководством Андрея Разина. Толчинский подписал с «Магниткой» двухлетний контракт. Линия атаки магнитогорцев в предстоящем сезоне будет одной из самых негабаритных в лиге — к Гераськину, Петунину, Силантьеву и Михайлису прибавятся Барак, Толчинский и Исхаков. Очевидно, что Разин делает ставку на мастерство, а не на пробивную мощь. А за мускулы будут отвечать Коротков, Джонсон и Коробкин. При этом контракт Толчинского останется на том же уровне, что и в СКА, он будет получать 77 миллионов рублей в год.
7. «Магнитка» смогла немного разгрузить свою платежку, переподписав контракт с Никитой Михайлисом. Он должен был получить 80 миллионов в следующем сезоне, но в итоге его продлили на два года. Зарплата в следующем сезоне — 55 миллионов в год, в сезоне-2026/27 — 60. Таким образом, в бюджете «Магнитки» останется еще около 70 миллионов, и как минимум один новичок в команде еще будет.
8. От СКА долго ждали первого трансфера, но подписание Игоря Ларионова-младшего до сих пор не объявили официально, хотя с ним-то все понятно. В итоге первым новичком команды в этом межсезонье стал канадский защитник Тревор Мерфи, который должен был пополнить состав армейцев еще при Романе Ротенберге. По информации «СЭ», зарплата Мерфи по двухлетнему контракту со СКА составит 75 миллионов рублей в год, а еще 70 миллионов он может заработать в качестве бонусов. Экономия экономией, но в армейском клубе понимают, что без качественных приобретений будет тяжело.
9. Пока состав армейцев выглядит неукомплектованным, но при этом в одной линии у СКА полный набор. На место основного вратаря будут претендовать Егор Заврагин, Артемий Плешков и вернувшийся из аренды в «Сочи» Сергей Иванов. Фаворита тут выделить сложно, но как бы армейцы снова не наступили на старые грабли — в минувшем сезоне во многом вратари послужили причиной вылета в первом раунде плей-офф.
10. А вот остальные линии в СКА намерены укреплять. По информации «СЭ», армейцы заинтересованы в обмене защитника московского «Динамо» Артема Сергеева. Его агентом, кстати, в свое время был нынешний главный тренер СКА Игорь Ларионов. Но вот «Динамо» — то вряд ли захочет отдавать ставшего ключевым игроком обороны Сергеева. А вот Бреннану Менеллу бело-голубые давно искали новый клуб, и им как раз станет СКА. В обратном направлении проследует перспективный защитник Тимур Кол.
11. Трансферная сага Дмитрия Рашевского наконец-то завершилась. За 120 миллионов рублей он все-таки уезжает из московского «Динамо» в «Авангард». Будет много споров на тему того, стоит ли Рашевский этих денег. Компенсация серьезная, но для всех сторон этот трансфер в плюс. Не секрет, что Рашевский не испытывал большого удовольствия от игры под руководством Алексея Кудашова. Не думаю, что Ги Буше будет спрашивать менее строго, но в «Динамо» Рашевский оставаться не хотел. При этом в прайме Дмитрий, пожалуй, топ-10, если не топ-5 крайних нападающих лиги. И приобрести такого игрока обычно очень сложно. Здесь же такая возможность появилась, пусть и за большие деньги. Ну так если они есть, почему их не потратить с умом?
12. «Динамо» в любом случае было бы сложно вписать Рашевского под потолок зарплат — клубу еще нужно уместить там Никиту Гусева и Максима Комтуа. И если по Гусеву никто не сомневается, что он рано или поздно подпишется с бело-голубыми, то Комтуа продолжает анализировать предложения из НХЛ. Хотя, с большой долей вероятности, он все-таки останется в «Динамо».
13. А вот еще одного качественного легионера КХЛ все-таки потеряла — Шелдон Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтоном». Сохранить канадского нападающего у «Салавата Юлаева» практически не было шансов — после сокращения бюджета у уфимцев просто нет ресурсов для этого. Но в целом по лиге к Ремпалу был большой интерес, а главным фаворитом в борьбе за канадца был «Ак Барс». Но Шелдон решил вернуться в Северную Америку и снова пробиваться в НХЛ.
14. Казанцам же теперь предстоит подписывать кого-то другого на фланг атаки, и тут кандидатур остается не так много. В СМИ фигурировала фамилия Нэйтана Тодда, но в «Салавате» этот форвард набирал очки в основном в подыгрыше — вряд ли это тот хоккеист, который может сам создавать моменты и решать исходы матчей. А вот потенциальное появление Михаила Григоренко, с которым хотели расставаться в СКА, выглядит куда интереснее. Опытный нападающий может сыграть и в центре, и на фланге, да и с возрастом уровень его игры не падает.
15. Еще один вариант для «Ак Барса» — подписание лучшего бомбардира «Сочи» Артура Тянулина. Из праворуких нападающих в составе казанцев сейчас есть только Никита Дыняк, который обычно сосредоточен на сдерживающих функциях. В большинстве же появление техничного форварда с правым хватом существенно увеличивает вариативность действий, а Тянулин в «Сочи» показал, что с мастерством у него все в порядке. Да и в родной клуб Артур всегда мечтал вернуться, так что с мотивацией на домашнем льду проблем у него не будет.
16. Первыми трансферами казанцев в межсезонье стали канадцы — защитник Уайатт Калинюк и нападающий Брэндон Байро. Оба в КХЛ еще не играли, так что оценить их уровень пока непросто. А вот Михаила Фисенко в «Ак Барсе» отлично знают, и его возвращение — большой плюс для раздевалки. Атмосфера в Казани в минувшем сезоне была так себе, так что появление авторитетного Фисенко поможет команде сплотиться.
17. Игру Ивана Просветова в прошлом сезоне не назвать провальной, но в ЦСКА посчитали, что на роль основного вратаря он не тянет. Просветова расторгли (он подписался в «Калгари»), а на его место едет Спенсер Мартин, который большую часть своей карьеры провел в АХЛ. Зарплата канадского вратаря составит 55 миллионов рублей в год. В похожем статусе ехал в Россию Зак Фукале, но Мартину только предстоит доказать свой уровень.
18. Руслан Исхаков периодически блистал в составе ЦСКА, но у Ильи Воробьева играл не слишком много. В итоге его обменяли в «Металлург» на Дениса Зернова, который провел не лучший свой сезон. В перспективе Исхаков может выйти на звездный уровень, но сейчас это выглядит как размен примерно равноценными игроками. Правда, «Магнитка» существенно сэкономила — Исхаков получает 40 миллионов в год, в то время как зарплата Зернова в «Металлурге» составляла 75. Правда, в ЦСКА он переподписал соглашение — в следующем сезоне он заработает 50 миллионов.
19. К нападающему «Торпедо» Никите Артамонову был интерес со стороны других клубов КХЛ, но он не торопится покидать Нижний Новгород. Артамонов подписал новый двухлетний контракт с клубом с достаточно скромной зарплатой — 10 и 15 миллионов рублей в год. Не слишком щедрое предложение связано в первую очередь с бледной игрой Артамонова в плей-офф, но все в его руках — если он продолжит прогрессировать, то и заработает больше.
20. Карьера Ильи Самсонова в последние годы идет по нисходящей — когда открылся рынок свободных агентов, большого количества предложений вратарь не получил. Агент Самсонова Сергей Исаков допустил возвращение Ильи в КХЛ, где права на него принадлежат «Металлургу». Вот только магнитогорцам он вряд ли пригодится — на последнем рубеже отлично справляются молодые Набоков и Смолин. А вот другие клубы могут что-то предложить «Металлургу» за права на Самсонова — последнего слова 28-летний вратарь точно не сказал.
21. «Амур» запрягал долго, но в итоге собирает достаточно неплохую команду. Выменяв из «Северстали» за символическую денежную компенсацию Ярослава Дыбленко и продлив Виктора Балдаева, хабаровчане придали оборонительной линии вполне приличный вид. Ведь еще совсем недавно там было всего три взрослых защитника — Кэм Ли, Иван Мищенко и Алексей Соловьев. Еще одно-два подписания в оборону при этом не помешают, несмотря на наличие молодых Рыжикова и Матьева.
22. А вот с атакой, похоже, в «Амуре» все решили. Генменеджер Олег Филимонов не зря упоминал про упор на тех, кто родился на Дальнем Востоке, и в нападении таких парней собирается достаточно много. Евгений Свечников постарается перезагрузить карьеру после неудачного периода в «Ак Барсе» и «Торпедо», а Александр Филатьев наверняка получит в Хабаровске больше шансов, чем в «Авангарде».
23. В начале недели КХЛ наконец-то опубликовала календарь на новый сезон, который пришлось экстренно переделывать после новости о смене дислокации «Куньлуня». Приятный момент: если раньше у команд были длительные паузы, то теперь между играми максимум четыре дня. Количество матчей не изменилось после снятия «Витязя» — недостающие игры добираются за счет дополнительных встреч между командами. Скорее бы сезон уже, меньше двух месяцев осталось.