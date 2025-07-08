Почему Хартли выбрал «Локомотив», а не «Куньлунь» Крылова? Какими вышли первые трансферы СКА? Инсайды от Хайруллина

11. Трансферная сага Дмитрия Рашевского наконец-то завершилась. За 120 миллионов рублей он все-таки уезжает из московского «Динамо» в «Авангард». Будет много споров на тему того, стоит ли Рашевский этих денег. Компенсация серьезная, но для всех сторон этот трансфер в плюс. Не секрет, что Рашевский не испытывал большого удовольствия от игры под руководством Алексея Кудашова. Не думаю, что Ги Буше будет спрашивать менее строго, но в «Динамо» Рашевский оставаться не хотел. При этом в прайме Дмитрий, пожалуй, топ-10, если не топ-5 крайних нападающих лиги. И приобрести такого игрока обычно очень сложно. Здесь же такая возможность появилась, пусть и за большие деньги. Ну так если они есть, почему их не потратить с умом?