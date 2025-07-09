«Динамо» отдало в аренду «Нефтехимику» сына главного тренера Кудашова.

В сезоне-2024/25 Кудашов провел за «бело-голубых» 49 матчей, четыре из которых пришлись на плей-офф. За это время он набрал шесть очков (1 шайба + 5 результативных передач). Вместе с командой хоккеист добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где столичный клуб уступил челябинскому «Трактору» с общим счетом в серии 1−4.