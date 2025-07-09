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«Динамо» отдало в аренду «Нефтехимику» сына главного тренера Кудашова

«Динамо» отдало в аренду «Нефтехимику» сына главного тренера Кудашова.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» отдало в аренду защитника Артема Кудашова в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В середине июня 20-летний Кудашов на три года продлил контракт с «Динамо», главным тренером которого является его отец Алексей Кудашов.

В сезоне-2024/25 Кудашов провел за «бело-голубых» 49 матчей, четыре из которых пришлись на плей-офф. За это время он набрал шесть очков (1 шайба + 5 результативных передач). Вместе с командой хоккеист добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где столичный клуб уступил челябинскому «Трактору» с общим счетом в серии 1−4.

Кудашов является воспитанником московского «Динамо». Всего за команду он провел 74 игры в КХЛ.