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«Лада» расторгла контракт с защитником Баранцевым

Защитник Денис Баранцев покинул «Ладу», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в телеграм-канале.

Источник: Чемпионат.com

Защитник Денис Баранцев покинул «Ладу», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба в телеграм-канале. Команда расторгла контракт с игроком по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Дениса за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшем», — говорится в сообщении.

33-летний Баранцев является воспитанником тольяттинского хоккея. В прошлом сезоне игрок обороны провёл 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету Баранцева 635 матчей, в которых он забросил 48 шайб и отдал 92 результативные передачи, набрав в общей сложности 140 очков.