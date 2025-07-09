Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам после подписания контракта со СКА

В минувшем сезоне 26-летний нападающий выступал в составе нижегородского «Торпедо». Ларионов принял участие в 38 матчах, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 127 матчей, 20 голов и 53 ассиста.