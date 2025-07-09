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Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам после подписания контракта со СКА

Новичок СКА, нападающий Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба после подписания однолетнего контракта и заявил, что рад присоединиться к команде.

Источник: Чемпионат.com

Новичок СКА, нападающий Игорь Ларионов-младший обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба после подписания однолетнего контракта и заявил, что рад присоединиться к команде.

«Питер, привет! Очень рад быть частью команды. Не могу дождаться, когда приеду и начну работать!» — сказал Ларионов в видео, опубликованном пресс-службой СКА.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий выступал в составе нижегородского «Торпедо». Ларионов принял участие в 38 матчах, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 127 матчей, 20 голов и 53 ассиста.