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Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА

Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА на новый сезон.

Источник: Чемпионат.com

Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Юрий Ключников — в тренерском штабе СКА. У специалиста за плечами вратарская игровая карьера в “Локомотиве”, “Сибири” и новокузнецком “Металлурге”, а также работа тренером в “Адмирале” и СКА. В новом сезоне Юрий Викторович присоединится к команде Игоря Ларионова — желаем удачи и плодотворной работы!» — говорится в сообщении.

В 2016 году Ключников завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Работал в командах МХЛ «Крылья Советов» и «Красная Армия». В 2021 году перешёл на работу в КХЛ, два сезона работал с вратарями в «Адмирале». С апреля 2023 года — в СКА.