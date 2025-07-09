Тренер вратарей Юрий Ключников вошёл в тренерский штаб СКА

В 2016 году Ключников завершил игровую карьеру и начал тренерскую. Работал в командах МХЛ «Крылья Советов» и «Красная Армия». В 2021 году перешёл на работу в КХЛ, два сезона работал с вратарями в «Адмирале». С апреля 2023 года — в СКА.