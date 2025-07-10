Блат или скрытый талант? Ларионов-младший едет в СКА вслед за отцом

Но всё-таки не лишённый техники и игрового интеллекта — пусть и не на элитном уровне, однако свой вклад в атакующие действия команды новичок армейцев привнести может. 68 очков за 111 матчей в регулярках в «Торпедо» — вполне неплохой результат, примерно 0,61 результативного действия за игру. Что больше, чем у любого действующего центра СКА (опять же, выводим за скобки Григоренко) за последние три сезона — разве что почти такой же показатель выбил Воробьёв, у которого 103 очка в 169 играх.