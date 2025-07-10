«Хоккей — спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет.
Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола, у хоккеистов больше значимых побед. Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире.
Хоккей круче, без сомнений. Это мое личное мнение, имею на него право», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».
Фетисов объяснил, почему хоккей, а не футбол — спорт номер один в России
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей, а не футбол, является главным видом спорта в России.
«Хоккей — спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет.