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Фетисов объяснил, почему хоккей, а не футбол — спорт номер один в России

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей, а не футбол, является главным видом спорта в России.

Источник: РИА "Новости"

«Хоккей — спорт номер один в России? А разве есть какие-то сомнения в этом? У меня лично нет.

Мы видим пустые стадионы на футбольных матчах. Плюс результаты на мировой арене не в пользу футбола, у хоккеистов больше значимых побед. Кроме того, в хоккее у нас полно звезд, которые будоражат умы не только наших болельщиков, но и во всем мире.

Хоккей круче, без сомнений. Это мое личное мнение, имею на него право», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».