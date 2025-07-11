СКА расторг контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА, в составе сборной России он завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебро Олимпиады 2022 года в Пекине. Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.