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СКА расторг контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Михаил Григоренко, олимпийский чемпион 2018 года, отыграл в составе СКА один сезон.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Самый ценный игрок плей-офф КХЛ сезона 2022/23 Михаил Григоренко покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт с 31-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Григоренко отыграл в составе СКА один сезон, провел 71 матч и набрал 48 (21 + 27) очков.

Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА, в составе сборной России он завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебро Олимпиады 2022 года в Пекине. Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В минувшем сезоне «Фонбет» — КХЛ СКА стал седьмым в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо».