Соглашение с экс-форвардом СКА рассчитано на два года. «Михаил Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером. За его плечами огромный опыт игры в НХЛ, международных турнирах со сборной России, а также Кубке Гагарина, трехкратным обладателем которого он и является. Этот форвард способен одинаково полезно действовать на нескольких позициях, хорош в созидании и обладает шикарным броском. Плюсуем сюда отличные человеческие качества и получаем действительно классного нападающего для первых звеньев “Трактора”, способного сделать команду ещё конкурентнее», — приводит слова генерального менеджера Алексея Волкова пресс-служба челябинского клуба.