«Можно вложиться в легионеров, а потом хоть потоп». Юрзинов — о зарубежных тренерах в КХЛ

Жаль, что тренерскую школу имени Чернышёва, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой ещё и легионера-ассистента, даже подумать нельзя — это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы — нет и национального развития…