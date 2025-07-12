«Можно вложиться в легионеров, а потом хоть потоп». Юрзинов — о зарубежных тренерах в КХЛ

Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался по поводу привлечения большого количества иностранных специалистов в Континентальную хоккейную лигу.
«Слежу за тем, как “Куньлунь” ищет себе тренера, мелькают североамериканские фамилии — одна за другой. Похожая картина в Омске, где североамериканца выписали даже под ВХЛ, в Челябинске, Ярославле.
Жаль, что тренерскую школу имени Чернышёва, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой ещё и легионера-ассистента, даже подумать нельзя — это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы — нет и национального развития…
Можно пойти путём «Динамо» — и перезапустить свою систему, вложиться в будущее. А можно вложиться в сегодняшний день, в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп…
Тот же «Куньлунь» один раз — и в дебютный сезон — вышел в КХЛ в плей-офф, было это при российском тренере (Владимире Юрзинове-младшем. — Прим. «Чемпионата») и со скромным бюджетом. Делайте выводы", — приводит слова Юрзинова-старшего Russia-hockey.
Ранее канадский тренер Боб Хартли возглавил действующего чемпиона КХЛ ярославский «Локомотив» после ухода в ЦСКА Игоря Никитина.