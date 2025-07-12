Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

«Можно вложиться в легионеров, а потом хоть потоп». Юрзинов — о зарубежных тренерах в КХЛ

Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался по поводу привлечения большого количества иностранных специалистов в Континентальную хоккейную лигу.

Источник: Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший высказался по поводу привлечения большого количества иностранных специалистов в Континентальную хоккейную лигу.

«Слежу за тем, как “Куньлунь” ищет себе тренера, мелькают североамериканские фамилии — одна за другой. Похожая картина в Омске, где североамериканца выписали даже под ВХЛ, в Челябинске, Ярославле.

Жаль, что тренерскую школу имени Чернышёва, Тарасова и Тихонова, мы, получается, вынуждаем сдать свои позиции. Во всем мире тренерские рынки практически закрыты, а уж о том, чтобы взять с собой ещё и легионера-ассистента, даже подумать нельзя — это просто вызов. А ведь нет национальной тренерской школы — нет и национального развития…

Можно пойти путём «Динамо» — и перезапустить свою систему, вложиться в будущее. А можно вложиться в сегодняшний день, в легионеров, получить сиюминутный результат, а потом хоть потоп…

Тот же «Куньлунь» один раз — и в дебютный сезон — вышел в КХЛ в плей-офф, было это при российском тренере (Владимире Юрзинове-младшем. — Прим. «Чемпионата») и со скромным бюджетом. Делайте выводы", — приводит слова Юрзинова-старшего Russia-hockey.

Ранее канадский тренер Боб Хартли возглавил действующего чемпиона КХЛ ярославский «Локомотив» после ухода в ЦСКА Игоря Никитина.